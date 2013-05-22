Ештон та Фюле стежитимуть за процесом проти колишніх урядовців Грузії

Брюссель. 22 травня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле уважно стежитимуть за процесом проти колишніх прем’єр-міністра Грузії Вано Мерабішвілі та міністра охорони здоров’я Зураба Чіаберашвілі.

Про це йдеться в заяві речників К.Ештон та С.Фюле, текст якої передано УНІАН.

“Європейський Союз буде уважно стежити за юридичним процесом проти них, який, очікує, буде чесним, прозорим та незалежним у повній відповідності до міжнародних стандартів”, - написано у заяві.

У документі також підкреслюється очікування К.Ештон та С.Фюле на правосуддя в обох справах та відсутність політичної мотивації.

В.Мерабішвілі та З.Чіаберашвілі були арештовані 21 травня після допиту в Кутаїсі. Їх, зокрема, звинувачують у корупційному використанні бюджетних коштів у сумі майже 3,2 млн. дол. на оплату передвиборчої агітації 22 тис. фізичних осіб.