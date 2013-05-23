Оробець пропонує ЄС подумати над персональними санкціями проти суддів та прокурорів України

Брюссель. 23 травня. УНІАН. Народний депутат України від фракції “Батьківщина” Леся Ооробець пропонує ЄС подумати над персональними санкціями проти суддів та прокурорів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту у Страсбурзі.

“Ми маємо робити це персональними санкціями. Не караючи все суспільство, але встановлюючи персональні санкції”, - зазначила депутат, підкресливши, що, на її думку, такі санкції сприяли б створенню тиску на українську владу та на представників правоохоронної системи.

“Українські судді, прокурори їздять до Європи на шопінг в Мілан чи відправляють на навчання дітей до Лондону, і для них це буде відчутно”, - підкреслила Л.Оробець.