Брюссель. 4 червня. УНІАН. Економіка та “Східне партнерство” – серед пріоритетів литовського головування в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні постійний представник Литви при ЄС Раймундас Каробліс під час конференції, організованої Європейським політичним центром щодо пріоритетів литовського головування в ЄС, яке розпочнеться з 1 липня цього року.

За його словами, пріоритети президентства можна розділити на три основні напрямки. Перший носить назву “Європа, що заслуговує на довіру” і передбачає посилення фіскальної дисципліні, довіри до ринку фінансів, а також довіри громадян до інституцій ЄС та покращення захисту прав громадян.

Другий напрямок – економічне зростання та зайнятість, в рамках якого Литва намагатиметься приділяти увагу схваленню необхідних законодавчих актів на рівні ЄС.

Третій напрямок має назву “Відкрита Європа” і передбачає значну увагу до розвитку “Східного партнерства” та проведення саміту “Східного партнерства” наприкінці листопада у Вільнюсі, а також питання розвитку зовнішньої торгівлі та розширення ЄС.

Говорячи про саміт “Східного партнерства” Р.Каробліс зазначив, що на сьогодні очікується участь в саміті лідерів країн-членів ЄС, а також лідерів 5-ти країн-учасниць “Східного партнерства” (за винятком Білорусі - УНІАН).

Представник Литви нагадав, що здобутками саміту мають стати підписання угоди про асоціацію з Україною, завершення переговорів про схожі угоди з Молдовою, Грузією та Вірменією, а також подальший прогрес в сфері спрощення візового режиму. Втім, за словами Р.Каробліса, багато залежатиме від успіху країн-партнерів за час, що залишився до саміту.

Як повідомляв УНІАН, Литва головуватиме в ЄС з 1 липня по 31 грудня 2013 року.