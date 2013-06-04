У квітні ціни промвиробників в ЄС знизилися

Брюссель. 4 червня. УНІАН. У квітні 2013 року ціни промислових виробників порівняно з березнем 2013 року знизилися в зоні євро на 0,6%, у всіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) – на 0,7%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У квітні 2013 року порівняно з квітнем 2012 року ціни промислових виробників скоротилися на 0,2% в обох зонах.

У квітні 2013 року порівняно з березнем 2013 року ціни в промисловості за винятком енергетики знизилися на 0,2% у зоні євро і на 0,1% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі скоротилися на 1,6% у зоні євро і на 2,0% в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів знизилися на 0,4% в зоні євро і на 0,3% в ЄС-27, ціни на товари тривалого використання не змінилися в обох зонах, на товари короткострокового споживання – знизилися на 0,1% у зоні євро, і не змінилися в ЄС-27.

Ціни на капітальне майно зросли на 0,1% в обох зонах.

Зростання цін промислових виробників у квітні 2013 року порівняно з березнем 2013 року зареєстроване тільки у Латвії (1,1%), Данії (0,4%), Естонії (0,2%), на Кіпрі і у Словаччині (по 0,1%).

Найбільше зниження цін було зареєстроване у Великій Британії (-1,5%), Бельгії (-1,4%), Греції і Нідерландах (по -1,3%).

У квітні 2013 року порівняно з квітнем 2012 року ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 0,6% у зоні євро і на 0,7% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі знизилися на 2,0% у зоні євро і на 2,8% - в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів скоротилися на 0,3% у зоні євро і на 0,2% - в ЄС-27, ціни на товари тривалого споживання - зросли на 0,7% у зоні євро і на 0,6% в ЄС-27, на товари короткострокового споживання – зросли на 1,9% у зоні євро і на 2,1% - в ЄС-27.

Ціни на капітальне майно зросли на 0,6% у зоні євро і на 0,7% - в ЄС-27.

Найбільше зростання цін промислових виробників у квітні 2013 року порівняно з квітнем 2012 року зареєстроване в Естонії (11,3%), Румунії (4,9%), Бельгії (1,9%) і в Латвії (1,8%).

Найбільше зниження цін зареєстроване в Греції (-2,4%), Польщі (-2,1%), Швеції (- 1,7%) і у Нідерландах (-1,5%).

У березні 2013 року порівняно з лютим 2013 року ціни промислових виробників знизилися на 0,2% в обох зонах.