ЄС стурбований рішенням Азербайджану про кримінальну відповідальність за наклеп в Інтернет

Брюссель. 6 червня. УНІАН. ЄС стурбований запровадженням в Азербайджані кримінальної відповідальності за наклеп в Інтернеті.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві речників Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюле, переданій УНІАН.

“Верховний представник та комісар дуже розчаровані новинами щодо остаточного схвалення Кримінального кодексу, який запроваджує каральні заходи проти наклепу та образ в Інтернеті. ЄС стурбований таким подальшим звуженням свободи висловлювання в Азербайджані”, - написано у заяві.

У документі нагадується, що ЄС неодноразово повторював своє переконання в тому, що закони про криміналізацію дифамації є контр продуктивними.

“Верховний представник та комісар закликають владу Азербайджану створити відкритий простір для плюралістичних дебатів та співпрацювати з міжнародною спільнотою з метою досягнення добровільно взятих на себе міжнародних зобов’язань”, - підкреслюється у заяві.

Нові зміни до Кримінального кодексу Азербайджану набули чинності 5 червня цього року. Вони передбачають можливість покарання від 100 мінімальних зарплат до позбавлення волі до 6 місяців.