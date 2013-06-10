ЄС спрощує правила перевезення домашніх тварин

Брюссель. 10 червня. УНІАН. Рада ЄС схвалила новий законодавчий акт, що передбачає подальше спрощення перевезення домашніх тварин між країнами-членами ЄС для некомерційного використання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення формально схвалено сьогодні на засіданні Ради міністрів ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики у Люксембурзі.

Згідно з рішенням, планується дозволити вільне перевезення таких домашніх тварин, як коти, собаки та тхорі, якщо вони мають відповідні ідентифікаційні документи, що, зокрема, підтверджують проходження ними вакцинації проти сказу.

Новий законодавчий акт також встановлює вимоги до супроводжувальних ідентифікаційних документів.

Крім того, ним передбачено, що один господар не може перевозити більше, ніж 5 домашніх тварин, крім випадків участі у міжнародних виставках чи спортивних змаганнях.

Новий законодавчий акт набере чинності в ЄС через 18 місяців з моменту оприлюднення в Офіційному журналі ЄС.