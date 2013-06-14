Брюссель. 14 червня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле закликає Молдову здійснити інституційну реформу, боротися з корупцією та убезпечити незалежність ЗМІ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав сьогодні на брифінгу після зустрічі з прем’єр-міністром Молдови Юріє Лянке.

“Вітаючи завершення останньої політичної кризи, я підкреслив важливість навчитися на ній та сфокусуватися на потребах громадян. Як друг, я був дуже відкритим у висловленні моїх сильних очікувань, що нова коаліція наполегливо працюватиме, передусім над питаннями, які були підняті політичною кризою”, - сказав комісар.

Комісар нагадав важливість залучення опозиції до процесу схвалення рішень в плюралістичних демократіях, і висловив сподівання в тому, що заклик прем’єр-міністра Молдови до опозиції щодо участі в схваленні рішень, буде почутий.

С.Фюле також пообіцяв, що ЄС продовжить надавати підтримку реформам в Молдові.