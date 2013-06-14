Рада ЄС схвалила дату проведення нових виборів до Європарламенту

Брюссель. 14 червня. УНІАН. Наступні вибори до Європарламенту відбудуться 22-25 травня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення формально затверджено сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Європейський парламент погодився на проведення наступних парламентських виборів 22-25 травня 2014 року.

Відповідно до Акту про вибори членів Європейського парламенту, наступні вибори мали відбутися 5-8 червня, однак Рада ЄС запропонувала перенести їх на більш ранній термін у зв’язку з канікулами та святами.