Єврокомісія юридично оцінить пропозиції України та Словаччини про реверсне постачання газу

Брюссель. 5 липня. УНІАН. Єврокомісія до вересня здійснить юридичну оцінку пропозицій України та Словаччини щодо реверсного постачання газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам у четвер пізно ввечері міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером Еттінгером та представниками Міністерства економіки Словаччини.

“Ми розглянули два варіанти, які напрацювали наші спеціалісти. Ці варіанти мусять пройти експертизу фахову в Єврокомісії, і ми наступного тижня надаємо цю інформацію вже розширену”, - сказав міністр.

За його словами, експерти Єврокомісії мають визначитися щодо легальності реверс них постачань газу з юридичної точки зору.

“Тому що лунають від природних монополій деякі закиди на те, що в певній мірі це – якісь махінації. Ще раз повторюю: ніяких махінацій немає, і ми готові нашим стратегічним партнерам викласти наші доводи з цього приводу”, - сказав Е.Ставицький.

Він нагадав, що Україна може отримувати через Словаччину від 10 млрд. кубометрів газу на рік.

“Тобто ми не кажемо про те, що ми цей обсяг і будемо купувати. Ми кажемо про те, що наша країна отримає достатні потужності для диверсифікації постачання природного газу в Україну і за справедливою ціною. Не більше. Ми нікого не хочемо ображати, ми хочемо досягти тих домовленостей, які є за міжнародними стандартами, і все”, - зазначив український міністр.

Він наголосив, що і Україна, і Словаччина технічно та технологічно готові до початку реверсу, однак залишаються невирішеними лише юридичні питання.

“Щоб не виникало питань спірних стосовно якихось штрафів, стосовно якихось судових питань за міжнародним правом”, - сказав Е.Ставицький.

При цьому, міністр підкреслив, що тестовий режим обмін даними між Україною та Словаччиною, який розпочався 15 травня, було вирішено продовжити і підтримувати постійно з тим, щоб реверсні постачання можна було б швидко запустити після вирішення юридичних питань.

Міністр також висловив переконання в тому, що експертиза має бути здійснена до вересня місяця.

“Не пізніше. Це навіть з урахуванням того, що будуть канікули політичні в Європі”, - сказав він.

“В цьому мене до речі запевнив і єврокомісар (Г.Еттінгер – УНІАН)”, - додав він.

Міністр не став казати, чи передбачають запропоновані пропозиції варіант заміщення газу, коли частина російського газу може залишатися в Україні замість фізичних постачань газу зі Словаччини.

“Давайте не будемо забігати трохи наперед, давайте почекаємо висновків Єврокомісії з цього приводу”, - сказав він.