Брюссель. 11 липня. УНІАН. Єврокомісія пропонує посилити боротьбу з незаконним вивезенням сміття до третіх країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті законодавства, схваленому Комісією сьогодні.

Новий проект законодавства, зокрема, передбачає регулярне здійснення країнами-членами інспекцій транспорту та судів, що перевозять сміття.

В прес-службі Євро комісії зазначають, що близько 25% сміття, вивозиться з ЄС до країн, що розвиваються, з порушенням міжнародного законодавства.

“Настав час для більш жорсткого контролю в усіх країнах-членах – це найкращий спосіб зупинити нечесних експортерів”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань захисту навколишнього природного середовища Янеш Поточнік.

Проект законодавства буде подано на розгляд Раді ЄС та Європарламенту.