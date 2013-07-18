Брюссель. 18 липня. УНІАН. Єврокомісія пропонує створити прокуратуру ЄС для розслідування шахрайств з бюджетними коштами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, комісія схвалила відповідний проект законодавства.

Передбачається, що прокуратура ЄС має бути незалежною та демократично підзвітною.

Як зазначили у прес-службі Євро комісії необхідність створення спеціального інституту прокуратури пов’язана з тим, що на сьогодні середній рівень успішних розслідувань злочинів проти коштів бюджету ЄС становить 42,3%.

Крім того, Комісія пропонує посилити роль Бюро протидії шахрайствам.

Новий проект законодавства буде переданий на розгляд Раді ЄС та Європарламенту.