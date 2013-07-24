Брюссель. 24 липня. УНІАН. ЄС та Вірменія завершили переговори про зону вільної торгівлі, як частину угоди про асоціацію.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

У прес-службі зазначили, що переговори були завершені під час сьомого та останнього раунду переговорів, який відбувався в Єревані.

У прес-службі Єврокомісії також звернули увагу на те, що в довгостроковій перспективі підписання цієї угоди збільшить прибутки економіки Вірменії на 146 млн. євро на рік, а ВВП зросте на 2,3%.

Передбачається, що угода дасть можливість Вірменії збільшити експорт своїх товарів до ЄС на 15,2%, імпорт з ЄС – на 8,2%.

Як повідомляв УНІАН, ЄС та Вірменія розпочали переговори про угоду про асоціацію, яка в тому числі, передбачає створення зони вільної торгівлі, у липні 2010 року. Переговори про торговельну частину угоди розпочалися у травні 2012 року.

Угода про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі, між ЄС та Вірменією може бути парафована на Вільнюському саміті “Східного партнерства” 28-29 листопада цього року.