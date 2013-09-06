”Наша Україна” втратила статус спостерігача в ЄНП

Брюссель. 6 вересня. УНІАН. Європейська народна партія (ЄНП) позбавила статусу спостерігача в ЄНП партію “Наша Україна”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив українським журналістам в Брюсселі заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Політичної асамблеї ЄНП.

Немиря не уточнив причин такого рішення.

Сьогодні ж Політична асамблея ЄНП розгляне заявку про надання статусу спостерігача в ЄНП партії «УДАР». Лідер партії Віталій Кличко також прибув на засідання асамблеї.