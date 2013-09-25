Баррозу та Ван Ромпой закликали Януковича продемонструвати прогрес для підписання угоди

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Президенти Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу та Ради ЄС Херман Ван Ромпой закликали Президента України Віктора Януковича продемонструвати прогрес у реформах для підписання угоди про асоціацію на Вільнюському саміті “Східного партнерства”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в їх спільній заяві, розповсюдженій за підсумками зустрічі в Нью-Йорку в рамках Генеральної Асамблеї ООН.

“З наміром створити умови, сприятливі для підписання угоди про асоціацію та глибоку та всебічну зону вільної торгівлі до Вільнюського саміту в листопаді, два Президенти закликали Президента Януковича здійснити рішучих дій та видимого прогресу щодо критеріїв, встановлених Радою закордонних справ ЄС у грудні 2012 року, включно з питання вибіркового правосуддя”, - написано у заяві.

Обидва Президенти висловили відданість руху вперед до підписання угоди про асоціацію. Крім того, в рамках зустрічі сторони обговорили питання співпраці в енергетичній сфері, а також питання фінансової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році, і завершили їх у грудні 2011 року. 30 березня 2012 року сторони парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною за умови рішучих дій та відчутного прогресу у реформі виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та реформ у судовій сфері.

Підписання угоди може відбутися на Вільнюському саміті “Східного партнерства” 28-29 листопада цього року.