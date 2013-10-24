Європарламент схвалив створення прокуратури ЄС

Депутати Європарламенту підтримали ініціативу створення Європейського офісу суспільного прокурора - нової структури боротьби з розкраданнями і нецільовим витрачанням коштів з бюджету ЄС.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, про це йдеться у прийнятій 23 жовтня резолюції найвищого законодавчого органу ЄС. Документ присвячено п'ятирічному плану дій з боротьби з організованою злочинністю.

"Нам необхідно більш ефективно координувати дії національних прокурорських служб", - заявила на прес-конференції один з авторів проекту єврокомісар з юстиції, фундаментальних прав і громадянства Вівіан Редінг. За її словами, до складу європейської прокуратури мають увійти прокурор і чотири заступники, які працюватимуть у головному офісі, імовірно, у Брюсселі. Роботу на місцях виконуватимуть так звані "прокурори-делегати", які призначатимуться з числа співробітників національної прокуратури. Слухання справ здійснюватиметься в національних судах.

Таким чином, в Євросоюзі з'явиться спеціальний чиновник, який особисто відповідатиме за розслідування кожного факту зловживань коштами співтовариства.

Крім того, парламентарії висловилися за те, щоб люди, пов'язані у минулому з оргзлочинністю або викриті у відмиванні грошей і корупції, надалі не допускалися до держтендерів у ЄС і не могли обіймати державні посади. В Європарламенті також запропонували фінансувати соціальні програми з вилучених авуарів злочинців.

Згідно з даними Європолу, на території ЄС діє близько 3,6 тис. міжнародних організованих злочинних угруповань.