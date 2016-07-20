Україна планує просунутися у переговорах про "єдине небо" з ЄС - Гройсман

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів.

«Думаю, що ми можемо отримати тут прогрес, - сказав Гройсман. - Європейські оператори, авіаперевізники отримають доступ до українського авиапространству, а українські - до європейського. Це буде означати , що ми зможемо розширити ринок».

Як повідомляв УНІАН, Україна на протязі декількох років веде переговори з ЄС про спільний авіаційний простір, яке дозволило б українським та європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу та України. Разом з тим, підписання угоди неможливо без вирішення суперечки між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення в даному напрямку. Питання визначення цієї території обговорюється європейською та українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.

Раніше Міністерство інфраструктури висловлювало надію, що переговори про підписання угоди про спільний авіаційний простір («відкрите небо») між Україною та Європейським Союзом будуть завершені до кінця цього літа.