Українська дизайн-студія завойовує Нідерланди (відео)

Коли її засновниця Катерина Чуріна не знайшла на українському та європейському ринку меблів, які б вона хотіла використати у своїх проектах, народилася ідея співпрацювати із меблевим цехом.

Читайте такожПерший старт-ап із пошиття суконь, що вийшов на український масовий ринок одягу (відео)

Відтепер більшість корпусних меблів намагаються робити самі. Із переваг – відсутність серійного виробництва, виконуються лише індивідуальні замовлення. Зараз переважно працюють із Нідерландами.

За 7 років реалізували понад 200 проектів. Зароблені гроші продовжують вкладати у розвиток бізнесу.