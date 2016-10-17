Українська дизайн-студія завойовує Нідерланди (відео)
08:50, 17 жовтня 2016Євробізнес
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Студія успішно співпрацює із європейськими замовниками.
Кухонный "остров", который студия показала на выставке в Италии / Скриншот
Коли її засновниця Катерина Чуріна не знайшла на українському та європейському ринку меблів, які б вона хотіла використати у своїх проектах, народилася ідея співпрацювати із меблевим цехом.
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Відтепер більшість корпусних меблів намагаються робити самі. Із переваг – відсутність серійного виробництва, виконуються лише індивідуальні замовлення. Зараз переважно працюють із Нідерландами.
Надсучасні дизайнерські інтер'єри в Україні
За 7 років реалізували понад 200 проектів. Зароблені гроші продовжують вкладати у розвиток бізнесу.
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