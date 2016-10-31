Веб-камера Petcube для домашніх улюбленців українського виробництва підкорює США та Азію (відео)

Petcube - це успішний бізнес-проект, що підкорив США, Європу та Китай. За допомогою пристроїв Petcube люди можуть не лише спостерігати за своїми улюбленцями у свою відсутність, а сьогодні навіть телефонувати та спілкуватись з ними.

Все починалось все із того, що Олександр Нескін, програміст із Дніпра завів собаку і аби на власні очі побачити, що пес робить за відсутності хазяїна, встановив вдома камеру.

«Коли я побачив, що постійно, коли я йду, він (пес, - ред. підходить до дверей і шкребеться, звертаючи на себе увагу я зрозумів, що потрібно з цим щось робити», - розповів співзасновник Petcube Олександр Нескін.

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Спочатку, під час розробки Petcube програмісти не мали навіть власного офісу, тож працювали у кав’ярні. А вже у 2013 році за 42 дні отримали прибуток у 250 тисяч доларів, що дозволило зробити велике замовлення в Китаї.

«В Україні ми можемо робити все. Ментально ми за якоїсь причини себе обмежуємо», - говорить Олександр Нескін.

Сьогодні найбільшим ринком для Petcube є США та Азія, а пристрій продається у 400 магазинах та коштує 200 доларів.

«Ціль Petcube– дати людям можливість бути на зв’язку зі своєю твариною» – каже операційний директор Олександр Давиденко.