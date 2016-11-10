ЄБРР планує надати $15 мільйонів кредиту українському виробнику томатної пасти

Один з ключових кредиторів корпоративного сектора української економіки - Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) має намір надати кредит у розмірі 15 млн дол. одному з найбільших в Україні виробників томатної пасти – групі компаній Agrofusion, повідомляється на офіційному сайті банку.

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«Довгостроковий кредит компанії Agrofusion дозволить частково профінансувати будівництво та закупівлю обладнання для третього в Україні заводу з переробки томатів та розширити бізнес компанії з вирощування томатів», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням банку, кредитні кошти також дозволять Agrofusion збільшити обсяги поставок вітчизняної томатної пасти на зарубіжні ринки.

Рада директорів ЄБРР розгляне питання виділення кредитних коштів компанії 14 грудня.

Загальна вартість проекту оцінюється в 50 млн дол.

Наприкінці травня поточного року Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation, IFC) вже заявляла про намір виділити 10 млн дол. агрохолдингу Agrofusion для фінансування обігового капіталу.

Довідка УНІАН. Група компаній " Agrofusion – один з найбільших виробників томатної пасти в Україні. Виробляє томатну пасту ТМ «Інагро».

Компанія володіє двома заводами – «Південний» в Херсонській області та «Північний» у Миколаївській області. Загальна виробнича потужність заводів – 300 тис. тонн за сезон. Холдинг обробляє 12 тис. га земель.