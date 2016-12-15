Круглий стіл в рамках проекту #EUkraine "Новий закон про електроенергетику: чого чекати споживачам?" (наживо)

Захід проводиться в рамках спільного з представництвом Європейського Союзу в Україні проекту «#EUkraine» з метою популяризації можливостей малого і середнього бізнесу як всередині країни, так і на європейському ринку.

Під час круглого столу заплановано обговорити наступні питання:

- Які реформи будуть проведені в енергетичному секторі в разі прийняття нового закону про енергетику?

- Яким чином буде працювати нова модель ринку електроенергії: її плюси та мінуси?

- Чи з'явиться конкуренція на ринку електроенергії?

- Чи отримає споживач право вибору постачальника та чи призведе це до здешевлення електроенергії?

- Як зміниться співпраця України і ЄС після прийняття нового закону про ринок електроенергії.

Участь в круглому столі беруть представники посольства ЄС в Україні, чиновники з Кабміну, керівники українських енергетичних компаній та асоціацій.

Запрошені до участі: Йоганнес Баур, перший радник, керівник відділу Програм зовнішньої допомоги "Енергетика, транспорт, навколишнє середовище", Представництво ЄС в Україні; Хосе Мануель ХернандезМартінез, перший секретар, Програма «Конкурентна політика та енергетичні ринки», Представництво ЄС в Україні; начальник відділу нормативно-правового забезпечення реформування ринку електричної енергії Департаменту електроенергетичного комплексу Міненерговугілля України Вікторія Гнатовська; заст.начальника Управління з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора Міненерговугілля України Ольга Бусловець; член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики Володимир Євдокімов; керівник департаменту з регуляторної політики ДТЕК Юлія Носулько; директор Центру із впровадження нової моделі ринку – радник президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Сергій Бедін; т.в.о. директора ДП "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук; керівник проектів та програм ДП "НЕК "Укренерго" Андрій Немировський; директор департаменту відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Дмитро Коваленко; народний депутат України Ольга Бєлькова, Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; керівник сектору "Енергетика" Офісу ефективного регулювання (BRDO), голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олексій Оржель; віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин Вячеслав Бутко; член Президії Асоціації операторів розподільних електричних мереж Сергій Дубовик; експерт з питань енергетики Центру Разумкова Сергій Дяченко; директор з інституційного розвитку Асоціації «Український ядерний форум» Олексій Ананенко; президент ВГО «Енергетична Асоціація України» Василь Котко; представники компанії DiXi Group.