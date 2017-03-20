Українські чоловічі піджаки із коштовними матеріалами мають попит серед вітчизняних і європейських модників (відео)

Близько 40 тисяч зразків тканини для пошиву чоловічих піджаків із золотом, платиною, сапфірами та діамантами є для роботи у ательє «INDPOSHIV».

Про це розповідається у сюжеті програми «Роби бізнес».

«Розпочинали бізнес у кризовому 2008 році. Виробництво починалося із трьох людей зараз налічує понад 40 працівників», - розповідає засновниця ательє «INDPOSHIV» Катерина Возіанова.

Це майстерня чоловічих костюмів під замовлення, які шиються вручну.

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«Серед клієнтів майже половина приходить з інтернету. Середня ціна костюма – 1000 доларів і вона в першу чергу залежить від тканини, яка використовується для його пошиву», - каже власниця.

Шиють також класичні костюми із жилеткою, також можуть зробити пальто – і все це за індивідуальними лекалами. Також на продукцію надається «довічна гарантія» - усю хімчистку для клієнта ательє робить саме.

Ательє також працює на міжнародному ринку, так щомісяця співробітники їздять на індивідуальні примірки до Лондона, де в них є солідна клієнтська база серед європейців.

Основні клієнти: бізнесмени і депутати. За минулий рік пошили близько 160 костюмів.