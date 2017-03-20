ЄБРР після Революції гідності запустив в Україні проекти на 3 мільярди євро

Європейський банк реконструкції і розвитку після Революції гідності запустив в Україні 100 проектів на загальну суму 3 мільярди євро, а інвестиційний портфель ЄБРР в Україні становить 4,5 мільярда євро станом на кінець 2016 року.

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Про це повідомив голова представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунер на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.

"ЄБРР після Революції гідності запустив в Україні 100 проектів обсягом 3 мільярди доларів. За станом на кінець 2016 року інвестиційний портфель (в Україні - УНІАН) становив 4,5 мільярда євро", - сказав він.

За словами Аджунера, ЄБРР планує наростити інвестиційний портфель ще на 1 мільярд євро протягом найближчих кількох років.

"Ми готові підтримувати Україну будь-якими необхідними ресурсами", - підкреслив голова представництв ЄБРР.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада минулого року український уряд повідомило з посиланням на підсумки зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, що обсяг інвестицій в Україну Європейського банку реконструкції та розвитку в 2016 році становитиме 400 мільйонів євро, а наступного року цю суму може бути збільшено.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні з 1993 року банк взяв на себе зобов'язання щодо виділення близько 12 мільярдів євро в рамках 369 проектів по всій країні.