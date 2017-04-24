Зйомка реклами в Україні: 1 мільйон гривень за 30 секунд (відео)
"Мозковий штурм" у пошуках неповторних ідей, потім безсонні ночі над реалізацією. І все це заради 30-секундного рекламного ролика.
Українська студія знімає рекламні ролики, музичні кліпи та цілі рекламні фільми для відомих українських, а також європейських брендів.
"Для усієї Європи робили. Для Франції, Великобританії, ірландці приїздили, італійці, німці останнім часом "зачастили". Знімали для Америки", - розповіла виконавчий продюсер рекламної компанії Белла Рябушкіна.
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Часом, аби відтворити тему ролика, доводиться перетворювати київські вулички на Лондон чи Париж. Зйомки 30-секундного ролика можуть тривати від одного дня до кількох тижнів. Рекламне відео, виготовлене в Україні, обходиться від 1 до 5 мільйонів гривень, тоді як на Заході – у 5 разів дорожче.