ЄБРР може виділити найбільшому метпідприємству України кредит на $350 мільйонів

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) може надати найбільшому металургійному підприємству України комбінату «Арселорміттал Кривий Ріг» довгостроковий кредит на суму до 350 млн євро для фінансування інвестиційної програми підприємства, повідомляється на сайті ЄБРР.

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Відповідне питання рада директорів ЄБРР планує розглянути 4 жовтня 2017 року.

Повідомляється, що фінансування буде спрямовано на підтримку інвестиційної програми «Арселорміттал Кривий Ріг», загальний розмір якої становить 1,1 млрд дол. Кошти кредиту повинні підвищити конкурентоспроможність, енергоефективність та екологічні показники підприємства.

Відзначається, що позичальником виступає холдингова компанія ArcelorMittal Sa (Люксембург) – найбільша світова інтегрована гірничо-металургійна компанія, яка потім надасть позику «Арселорміттал Кривий Ріг», в якому їй належить 95,13% акцій.

Згідно з повідомленням, ЄБРР має намір виділити кредит у розмірі 200 млн євро, а решта близько 150 млн євро будуть синдицировані з іншими комерційними кредиторами.

Як повідомляв УНІАН, «Арселорміттал Кривий Ріг» в 2016 році збільшив чистий прибуток майже в 2 рази - до 2,7 млрд грн. Чистий дохід від реалізації продукції комбінату становив 52,96 млрд грн, сума капітальних інвестицій – 4,75 млрд грн.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «Арселорміттал Кривий Ріг», що належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більше 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн тонн сталі і понад 6,7 млн тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки та Європи.