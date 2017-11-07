Єврокомісія профінансує український Фонд енергоефективності

Європейська комісія на початку грудня 2017 року підпише угоду, яка передбачає фінансування Європейським Союзом Фонду енергоефективності в Україні протягом 5 років.

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Про це повідомив віце-прем'єр міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко на пленарному засіданні Міжнародного конгресу в рамках ХV Міжнародної виставки "КомунТех-2017".

"Для нас є дуже важливою новиною, що на початку грудня буде підписано угоду Європейською комісією щодо фінансування цього Фонду (Фонду енергоефективності - УНІАН). І найголовніше - це прийняття рішення, що такий Фонд підтримуватиметься Європейським Союзом протягом 5 років", - заявив Зубко.

Віце-прем'єр додав, що питання не в грошах, а в технічних рішеннях і в сучасних технологіях, які можуть прийти в Україну, і разом із коштами бути впроваджені. Тим самим це дасть максимальний ефект з енергозбереження та енергоефективних заходів, зазначив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада на початку червня 2017 року прийняла закон про створення в Україні Фонду енергоефективності, який передбачає створення організаційної структури для ефективного використання фінансових коштів на термомодернізацію та енергетичну модернізацію житлового фонду.

У проекті держбюджету на 2018 рік передбачено, що загальний обсяг інвестицій у програми з енергоефективності становитиме 1,6 млрд грн, з яких 400 млн грн будуть спрямовані на програму «теплих» кредитів, а решта (1,2 млрд грн) - на фінансування Фонду енергоефективності. Частину з цих коштів буде надано урядом Німеччини і Європейською комісією.