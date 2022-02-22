За словами фахівця прийняття душу слід обмежити двома або трьома разами на тиждень.

Ранковий душ є ефективним способом прийти в себе після сну, проте занадто часте прийняття душу може мати деякі недоліки.

Згідно з дослідженням, проведеним в США, надмірне очищення тіла може пошкодити мікробіом - сукупність мікробів і бактерій, які живуть всередині або на тілі. Мікробіом є частиною імунної системи і допомагає захистити її, передає medikforum.

За словами американського дерматолога Люсі Чен, надмірне купання пошкоджує мікробіом і може зробити людину більш уразливою для хвороб.

За словами Люсі Чен, правильна кількість прийомів душу в тиждень - від двох до трьох, і це число звучить дивно для тих, хто приймає душ кожен день або для кого регулярні фізичні вправи є ключовою частиною їх розпорядку дня.

Суха шкіра "може призвести до екземи або запалення шкіри" або до інших станів, таких як прищі". Надмірний прийом душу може викликати лупу на шкірі голови і висушувати волосся. Крім пропозиції приймати душ тільки три рази на тиждень, Чен сказала, що цей душ повинен тривати від п'яти до десяти хвилин.

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