Як зберегти молодість шкіри: поради на кожен день (відео)

Названо прості правила, які допоможуть тримати шкіру в тонусі довгі роки.

З плином часу наша шкіра видозмінюється: з’являються дрібні зморшки та пігментні плями, зникає пружність. Саме обличчя найчастіше показує вік жінки.

Для того, щоб тримати шкіру в тонусі й уповільнити процес старіння, вже не вистачатиме звичного зволоження та очищення. Як старіти красиво, йдеться у рекомендаціях на сайті 1+1.

1. Спати не менше 8 годин на добу. Сон - період активних обмінних процесів у нашому організмі. Пам’ятайте, що найкорисніший сон триває від 23:00 до 01:00. Саме в цей час виробляється важливий гормон для здоров’я нашої шкіри - мелатонін. Він забезпечує пружність та молодість.

2. Обирати якісні косметичні засоби. У свою молодість потрібно інвестувати. Вам більше не допоможе один зволожуючий крем на всі випадки життя. Користуйтеся денними та нічними видами кремів, час від часу робіть пілінг або легкий скраб, ретельно очищуйте шкіру після зняття макіяжу та не забувайте про зону під очима.

3. Пити 2 л води на день. Важливо зволожувати шкіру не лише ззовні, а й зсередини. Пийте не менше 2 л води на день, а також регулярно зволожуйте та провітрюйте кімнату.

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4. Користуватися SPF-засобами. З початком літа шкіра потребує все більшого захисту від ультрафіолетових променів. Зволожуючі креми не завжди мають SPF-фільтри, тому так важливо підібрати свій ідеальний SPF-засіб, який надійно захищатиме від шкідливих сонячних променів. Не варто думати, що сонцезахисними кремами потрібно користуватися тільки під час походу на пляж, адже протягом тривалого перебування на вулицях міста наша шкіра також піддається впливу ультрафіолетових променів. Крім того, пам’ятайте, що простий тональний крем або пудра не здатні повноцінно захистити вашу шкіру, якщо вони не містять SPF-фільтри.

5. Займатися фейс-білдингом. Після 25 років важливо тренувати не тільки м’язи тіла, а й обличчя. У першу чергу піддається старінню шия, зона підборіддя та шкіра навколо губ. Прості вправи фейсбілдингу допоможуть тримати шкіру обличчя в тонусі.

6. Контролювати свої емоції. Широка посмішка, насуплені брови, стислі губи - все це стимулює появу глибоких зморшок на обличчі. Важливо навчитися тримати свої емоції під контролем і не відображати їх на своєму обличчі. Стежте за виразом свого обличчя і залишайтеся красивою.

7. Консультуватися зі спеціалістом. Раз на місяць важливо особливо тішити свою шкіру. Відвідуйте лікаря-косметолога та дерматолога, аби слідкувати за будь-якими змінами вашої шкіри.

Раніше американські косметологи розповіли, що взимку шкіра обличчя старішає значно швидше, ніж у теплу пору року.