В Україні зросла кількість жертв кору: на Київщині померла дитина

Всього з початку року від ускладнень, спричинених кором, померло 13 людей.

У Київській області від ускладнень, спричинених кором, померла дитина віком 1 рік і 10 місяців.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

«За звітний тиждень від кору померла дитина віком 1 рік і 10 місяців у Київській області. Всього з початку року від ускладнень кору померло 13 людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих», - йдеться у повідомленні.

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За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 29-й тиждень 2018 року на кір захворіли 882 людини – 369 дорослих і 413 дітей. Це на 3,1% більше ніж попереднього тижня.

З початку року на кір захворіли 26 692 людини – 10 800 дорослих і 15 892 дитини.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 4989 людей: 1568 дорослих і 3421 дитина), Закарпатській (всього 2890 людей: 537 дорослих і 2353 дитини), Івано-Франківській (всього 2596 людей: 744 дорослих і 1852 дитини), Одеській (всього 2063 людини: 1028 дорослих і 1035 дітей), місті Києві (всього 1854 людини: 1139 дорослих і 715 дітей) та Тернопільській (всього 1388 людей: 540 дорослих і 848 дітей) областях.