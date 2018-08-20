Навіщо МОЗ України заважає українцям кинути палити

У розвинутих країнах – наприклад, у Великій Британії – лікарі офіційно радять своїм пацієнтам-курцям, відмовитися від звичайних сигарет і замінити їх електронними – якщо пацієнт не готовий позбутися нікотинової залежності. Така зміна способу вживання нікотину має, на думку західних медиків, позитивний ефект для здоров’я – зменшуючи ризики онкологічних і серцево-судинних захворювань та хвороб, пов’язаних із накопичення у організмі курців канцерогенних продуктів горіння тютюну – зокрема, акролеїну, ацетону та бензолу, які, разом із чадним газом, людина вдихає, підкурюючи класичну сигарету.

Уряд Південної Кореї наразі веде перемовини про ймовірну повну заборону продажів у країні звичайних сигарет, повнолітнім курцям пропонується альтернатива у вигляді електронних сигарет, вейпів та засобів нагрівання тютюну.

У Японії місцева влада масово стимулює курців заміняти цигарки на менш небезпечні для здоров’я електронні альтернативи – наприклад, дозволяючи використовувати системи нагрівання тютюну у тих місцях, де паління звичайних цигарок заборонене.

Зрештою, УНІАН докладно писав на цю тему – у світі нині глобальним є тренд на здоровий спосіб життя та відмову від паління. А для тих людей, хто не хоче або не може самостійно кинути палити, актуальною є можливість відмовлятися від вживання звичайних цигарок, заміщуючи їх менш небезпечними альтернативними засобами отримання нікотину, які не насичують організм канцерогенами, не виробляють диму, не мають огидного запаху та не є пожежонебезпечними. При цьому, на відміну від неефективних нікотиновмісних жувальних гумок та пластирів, електронні сигарети, вейпи та системи нагрівання тютюну дозволяють реально відмовитись від вдихання тютюнового диму – бо дають можливість це зробити комфортно, уникаючи психологічної «ломки» у курців.

Лікарі зі світовим ім’ям прямо стверджують: якщо людина не може самостійно кинути палити, їй слід дати можливість хоча б знизити шкоду для свого організму, змінивши спосіб вживання нікотину.

…І раптом кілька міністрів охорони здоров’я пострадянських країн – України, Вірменії та Молдови – майже синхронно публічно заявляють про те, що зниження ризиків для людини, яка відмовляється від паління тютюну, обираючи альтернативні засоби вживання нікотину – не доведене. Таким чином очільники профільних міністерств «провідних медичних держав» наголошують - заміняти звичайні цигарки більш безпечними альтернативами не слід.

У цьому контексті особливо дивним видається те, що в Україні нову хвилю інформаційної війни проти альтернативних засобів отримання нікотину (журналісти і лікарі по всьому світу обґрунтовано підозрюють, що відповідну інформаційну кампанію на глобальному рівні спонсорують тютюнові корпорації, які не хочуть втрачати клієнтів-курців, що труять себе звичайними сигаретами) запустила міністр охорони здоров’я Уляна Супрун, відома своєю прогресивністю та боротьбою за розвінчування медичних антинаукових міфів. Очільниця українського МОЗу зробила дописи у Фейсбуці щодо електронних сигарет та тютюну для нагрівання. Основна ідея зрозуміла і чітка – краще кинути палити і не вживати нікотиновмісні продукти взагалі – втім, ця теза сумніву не піддається навіть виробниками електронних сигарет. Проте, пані Супрун відверто зманіпулювала фактами щодо шкоди цигарок, які не горять – у кращих традиціях тютюнових лобістів.

У коментарях до допису українського міністра розрослася ціла дискусія щодо вибору «меншого зла» - яких для курців, що не хочуть або не можуть кинути палити, у порівнянні з цигарками, є системи нагрівання тютюну або вейпи. Зрештою, дописувачі поділились на два табори із різними підходами – одні вважають доцільним використати будь-який шанс для зменшення ризиків для здоров’я курців (замінивши тютюнопаління тютюнонагріванням, вдихання пари з електронної сигарети та ін), інші ж категорично стоять на тому, що слід притримуватись класичного підходу «все або нічого» (кинути палити взагалі або труїти себе звичайними цигарками і не перейматись пошуком альтернатив).

«Нам кажуть: не можна продавати електронні сигарети, навіть якщо вони менш шкідливі для здоров’я, оскільки ми не знаємо, наскільки саме менш шкідливі вони за звичайні цигарки. Нехай краще люди продовжують палити звичайні цигарки, про які ми точно знаємо, що вони шкідливі і призводять до смерті, а не пробують альтернативи. Це – нонсенс!» - говорив з цього приводу рік тому у Києві авторитетний грецький кардіолог Константинос Фарсалинос.

Відомий журналіст-розслідувач, автор фільму «Мільярд життів» Аарон Бібер стверджує, що інформаційна війна проти альтернативних засобів вживання нікотину, які дозволяють курцям кинути палити, є змовою фармацевтичних компаній (виробників малоефективних нікотинових пластирів та ін.), виробників цигарок (які не хочуть втрачати надприбутки від «класичних» курців) та їх лобістів. «Це дуже цинічно, коли регулюючі органи забороняють чи обмежують розповсюдження електронних сигарет з тієї причини, що вони недостатньо вивчені. Адже відомо, що звичайні цигарки шкідливі, при цьому, інформацію про те, що існують електронні альтернативи і що вони менш небезпечні для здоров’я, свідомо замовчують. Створювати перепони для таких альтернатив у той час, коли на кожному кроці можна купити звичайні цигарки з доведеною шкідливістю – це все одно, що казати: «нехай краще курці помирають»», - каже Аарон.

Паління чи нікотин?

Перше офіційне визнання сигарет як шкідливого продукту відбулось у 1964 році Американською колегією лікарів (Surgeon General Report: Smoking and Health). За останні 50+ років це було підтверджено іще не однією сотнею інших досліджень. Протягом цього часу ця Американська колегія досконально вивчала питання шкоди від куріння і у своїй публікації Наслідки для здоров’я від куріння: прогрес за 50 років визнала, що нікотин викликає залежність, у великих дозах може бути токсичним, викликає порушення розвитку мозку у плоду. А от паління – тобто, вдихання диму тютюну, що тліє –вбиває.

Справа у тому, що Американська колегія лікарів у публікації Наслідки для здоров’я від куріння: прогрес за 50 років визнала, що основними причинами виникнення захворювань, пов’язаних з курінням є вдихання (курцем, його оточенням) саме диму сигарет. Тобто – продуктів згорання тютюну і цигаркового паперу. Зрештою, саме цей нюанс і став засадничим принципом, на якому побудована вся індустрія альтернатив курінню. Мовляв, оскільки нема диму і власне горіння будь-чого – скоріш за все, вплив на організм людини буде меншим негативний (знову ж таки, базуючись на дослідженні Наслідки для здоров’я від куріння: прогрес за 50 років).

Розуміючи, що паління шкідливе, і що курці, водночас, уперто не поспішають припиняти шкідливу звичку, все більше державних інституцій у всьому світі знаходять ресурси для дослідження питання альтернатив курінню. Спочатку всі дослідження фінансувались за рахунок виробників нових нікотиновмісних продуктів, але згодом розвинуті країни включились у цей процес. Першими за альтернативні нікотинові продукти виступили у Великій Британії. У звіті Public Health England (Агенство громадського здоров’я Англії) підкреслюється потенціал електронних сигарет як засобу для відмови від куріння і їх менша шкідливість для людей, порівняно із сигаретами. Про системи нагріву тютюну також там згадали, правда з меншим ентузіазмом (за оцінкою британських вчених, системи нагріву тютюну шкідливіші за електронні сигарети, проте менш шкідливі, ніж звичайні). Німецький Федеральний інститут по оцінці ризику також провів своє власне дослідження, підтвердив зниження рівнів токсичних речовин при використанні систем нагрівання тютюну порівняно із сигаретами. Німці зробили висновок, що значне зменшення кількості токсичних речовин (які вдихає людина, використовуючи вейп або засіб нагрівання тютюну, порівняно із цигарковим димом) може розглядатись як перевага перед традиційними сигаретами. Зрештою, подібні дослідження провели також у Японії та Нідерландах. Увесь масив даних нині розглядає Американська FDA – державна агенція з питань якості та безпеки продуктів харчування та ліків, найавторитетніша структура у світі, що вивчає лікарські засоби і їх вплив на людський організм. До речі, саме представники FDA спростували результати токсикологічної оцінки тютюнових альтернатив, наведені пані Уляною у її пості у соцмережі.

Для людей, які вживають нікотин альтернативними палінню способами, мета дописів Уляни Супрун залишилась загадкою. Адже нікотинозалежні свідомі того, що безпечних сигарет не буває, і повністю безпечних нікотиновмісних альтернатив цигаркам – також.

Зрештою, вживати нікотин чи ні, і як саме це робити – особистий вибір кожної дорослої людини. Тисячі українців наразі вже відмовились від паління звичайних цигарок за допомогою електронних сигарет, вейпів та систем нагрівання тютюну – і заявляють при цьому про краще самопочуття і якість життя (через відсутність неприємного запаху, пошкоджень одягу та меблів від цигарок, що тліють). Альтернативні засоби отримання нікотину і фізично, і психологічно є важливим і реальним способом змінити життя для нікотинозалежних. Нащо лагодити те, що не ламалося?..

Фактчек заяви Супрун про технологію «heat-not-burn»

1. “Основна відмінність технології “нагрівання-не-горіння” у порівнянні зі звичайними цигарками у тому, що вона начебто лише нагріває тютюн”.

*Всупереч твердженню автора, вказане джерело не містить тверджень, які б заперечували відсутність згорання при використанні технології “нагрівання-не-горіння”. Тим не менше, виробники технології фокусуються саме на відсутності горіння, як основній перевазі альтернативних продуктів порівняно із звичайними сигаретами. Наприклад, вони публікують дослідження про відсутність горіння, які можуть використовуватися для перевірки контролюючими органами тих країн, де продукт є на ринку (включно з країнами ЄС) - дослідження Філіп Морріс Інтернешенл, дослідження Бритіш Амерікан Тобакко, дослідження університету Хоккайдо та ін.

2. “Група швейцарських вчених провела незалежне дослідження з метою з’ясувати, чи справді технологія “нагрівання-не-горіння” настільки краща за цигарки, як її позиціонують. Вчені виявили, що відсутність горіння все одно не захищає від шкідливих сполук, які є у димі”

Вищезгадане Швейцарське дослідження включало вивчення системи нагрівання тютюну IQOS та згодом дане дослідження, на яке посилається автор посту, було відхилено Комітетом FDA (який розглядав ту ж саму систему), аргументуючи це тим, що воно має суттєві методологічні та аналітичні недоліки, тому їх результати не були враховані при обговоренні, на відміну від результатів, представлених виробником.

Натомість Комітет FDA погодився із твердженням самого виробника вищезгаданої системи IQOS про те, що її використання дозволяє суттєво знизити кількість шкідливих речовин, що виділяється, порівняно із курінням сигарет.

3. “У тютюні, якій люди курять за допомогою “нагрівання-не-горіння”, міститься нікотин у дозах, схожих до звичайних цигарок.»

Звичайно, в стіках для популярної системи нагрівання тютюну є нікотин у дозах, подібних до звичайних цигарок, але виробник про це й заявляє. Цей факт не приховують, бо заради нікотину, зрештою, й курять. Як п’ють каву заради кофеїну, їдять солодке заради цукру. Основна проблема тютюнопаління якраз не в нікотині, а в тому, що під час куріння з димом в організм потрапляє монооксид вуглецю, ацетальдегід, акролеїн, амоній, ізопрен, нітробензол, ацетон, та інші 6000 сполук. "До захворювань і смерті в основному призводять токсини і канцерогени в сигаретному димі, а не нікотин", – Національний інститут охорони здоров'я та удосконалення медичного обслуговування Великобританії (U.K. National Institute for Health and Care Excellence).

4. «Спроби виробників альтернативних тютюнових продуктів переконати Управління продовольства і медикаментів (США) у тому, що їхній продукти менш шкідливі за звичайні цигарки, все ще недостатньо переконливі.»

І так, і ні. Управління продовольства і медикаментів (США) – це головний орган у США (і один із найвпливовіших у світі), що займається контролем якості харчових продуктів та лікарських препаратів. Саме Управління ще жодним чином не коментувало продукт, вказаний у статті, на яку посилається автор, як і його статус для американського ринку. Публікація їхньої точки зору очікується до кінця поточного року. Поки що питанням даного продукту цікавився тільки науково-експертний комітет, який консультує Управління.

Комітет визначив, що система нагрівання тютюну, яку вони розглянули (IQOS), виділяє значно менше шкідливих речовин порівняно зі звичайними сигаретами. Але представники комітету також заявили, що не мають достатньої кількості даних для далекосяжних висновків про те, що перехід із сигарет на альтернативні системи споживання нікотину в довгостроковому періоді знижує захворюваність і смертність, пов'язані з курінням.