З початку року в Україні на кір захворіли майже 30 тисяч людей

Від ускладнень кору протягом цього року померло 13 людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих.

Другий тиждень поспіль в Україні спостерігалося зниження захворюваності на кір.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України з посиланням на оперативні дані щодо захворюваності.

Згідно з офіційною інформацією, за 34-й тиждень 2018 року (21-28 серпня) на кір захворіло 538 людей – 245 дорослих і 293 дитини. Це на 12,5% менше, ніж попереднього тижня.

Читайте такожWashington Post: Україна страждає від спалаху кору через війну і погану профілактику

З початку року на кір захворіли 29 953 людини – 12 245 дорослих і 17 708 дітей.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 5 830 людей), Закарпатській (3 014 людей), Івано-Франківській (2 757 людей), Одеській ( 2 355 людей) областях, у м. Києві (2 098 людей) та Тернопільській області (всього 1 606 людей).

Всього з початку року від ускладнень кору померло тринадцять людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих.

Станом на 23 серпня 2018 року в Україні наявні 777 908 доз вакцин проти кору.

Зазначається, що відповідно до чинного законодавства, вакцини закуповуються лише для імунізації дітей. Рішення про імунізацію дорослих у групі ризику приймається як реагування на спалах кору. Для щеплень КПК в Україну наразі постачається вакцина «Пріорикс», вона якісна, ефективна і безпечна, надається державою безоплатно.

Як повідомляв УНІАН, за 33-й тиждень 2018 року на кір захворіло 615 осіб – 301 дорослий і 314 дітей, що на 20,23% менше, ніж попереднього тижня.