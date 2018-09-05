У Раді повідомили, що гроші для лікування українців за кордоном закінчилися ще в травні

Для лікування громадян України за кордоном у бюджеті на поточний рік необхідно передбачити додатково 302 млн грн.

Верховна Рада повинна розглянути це питання вже найближчим часом, оскільки кошти на таке лікування закінчилися в цьому році ще в травні.

Про це на брифінгу в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, член фракції "Батьківщина" Валерій Дубіль, який ініціював відповідний законопроект №8035.

"На сьогоднішній день уже більше двох тижнів у наметах живуть рідні та близькі, які очікують кошти і чекають відповіді від МОЗ, щоб пролікувати своїх рідних і близьких за кордоном", - повідомив Дубіль.

За його словами, на лікування 208 українців за кордоном у 2017 році було виділено 628 млн грн, а в 2018 році виділено всього 389 млн грн для 226 пацієнтів.

"У минулому році 20 мільйонів залишилися невикористаними, хоча пацієнтам ще потрібно лікування. А в цьому році кошти закінчилися ще в травні. 141 пацієнт тільки отримав гроші на лікування за кордоном, 61 людина стоїть в черзі і ще 107 людей чекають, коли їх поставлять в чергу", - підкреслив депутат.

Він зазначив, що в 2016 році 12 осіб померли, не дочекавшись необхідного лікування, в 2017 померли 19 пацієнтів, а з початку цього року вже втратили життя 7 чоловік, троє з яких діти.

"Впевнений в тому, що МОЗ всіляко затягує цей процес і замість того, щоб розглядати питання внесення (пацієнта – ред.) у чергу протягом 20 діб, розглядає питання від 3 до 6 місяців, і це є злочином", - підкреслив Дубіль.

За його словами, законопроект 8035 вже пройшов розгляд і був схвалений трьома з чотирьох парламентських комітетів, заплановано розгляд у бюджетному комітеті Ради. Після цього Валерій Дубіль і фракція "Батьківщина" буде домагатися голосування за документ у сесійній залі.

За словами голови громадської організації " Національний рух "За трансплантацію" Юрія Андрєєва, МОЗ не зробив висновки зі старих помилок і люди знову на колінах повинні просити гарантованого їм лікування. Він закликав парламент ухвалити відповідний законопроект.

"Ми звертаємося до депутатів усіх фракцій: медицина та життя важкохворих українців повинні бути поза політикою, над політикою. Ми просимо підтримати законопроект, який був внесений ще на початку року", - сказав він.

В кінці дня середи бюджетний комітет Ради підтримав тяжкохворих і рекомендує Кабміну доручити Міністерству охорони здоров'я спільно з Мінфіном "ретельно проаналізувати стан виконання бюджетних програм Міністерства охорони здоров'я та ініціювати відповідний перерозподіл видатків з метою їх збільшення за бюджетною програмою" Лікування громадян України за кордоном ", повідомив на своїй сторінці в Фейсбук Валерій Дубіль.