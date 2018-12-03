В Україні заборонили популярні таблетки від застуди та грипу

Аптеки повинні помістити цей лікарський засіб у карантин до окремого розпорядження Держлікслужби.

В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування протизастудного лікарського засобу "Колдфлю".

Про це йдеться у розпорядженні Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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"Тимчасово заборонити реалізацію та застосування лікарського засобу "Колдфлю" індійського виробництва, серій CG5702, CG15701, таблетки №4 в стрипах, через анулювання сертифікату відповідності умов виробництва", - йдеться у повідомлені.

Тож аптеки повинні помістити цей лікарський засіб у карантин до окремого розпорядження Держлікслужби.

Нагадаємо, "Колдфлю" застосовується для симптоматичного лікування застудних захворювань та грипу, ринітів будь-якої етіології, у тому числі алергічного, при головному болю, гарячкових станах, пов’язаних із запальними захворюваннями верхніх дихальних шляхів.

Раніше в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування розчину для інфузій "Натрію хлорид". Зазначається, що підставою для тимчсової заборони став випадок непередбачених побічних реакцій під час застосування цих ліків.