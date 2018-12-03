этот материал доступен на русском

В Україні заборонили популярні таблетки від застуди та грипу

08:11, 03 грудня 2018
Країна
3479 0
Ілюстрація REUTERS

Про це йдеться у розпорядженні Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Читайте такожВ Україні заборонили популярні ліки для немовлят

"Тимчасово заборонити реалізацію та застосування лікарського засобу "Колдфлю" індійського виробництва, серій CG5702, CG15701, таблетки №4 в стрипах, через анулювання сертифікату відповідності умов виробництва", - йдеться у повідомлені.

Тож аптеки повинні помістити цей лікарський засіб у карантин до окремого розпорядження Держлікслужби.

Нагадаємо, "Колдфлю" застосовується для симптоматичного лікування застудних захворювань та грипу, ринітів будь-якої етіології, у тому числі алергічного, при головному болю, гарячкових станах, пов’язаних із запальними захворюваннями верхніх дихальних шляхів.

Раніше в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування розчину для інфузій "Натрію хлорид". Зазначається, що підставою для тимчсової заборони став випадок непередбачених побічних реакцій під час застосування цих ліків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Україна#заборона#ліки