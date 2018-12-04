Супрун розповіла українцям про шкоду червоного м'яса

Червоне м'ясо також має свої переваги. Це хороше джерело заліза, цинку, багатьох незамінних амінокислот, а також таурину, карнітину, креатину, та вітаміну В12.

Є багато причин, щоб рідше їсти червоне м'ясо, зменшувати розмір порцій та намагатись замінити його рослинними продуктами.

Люди, які регулярно їдять великі порції червоного і процесованого м'яса, частіше хворіють на серцево-судинні хвороби, рак і передчасно помирають, пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

"Надлишок процесованого м'яса в раціоні збільшує ризики появи раку товстої кишки, підшлункової залози та простати... Процесоване червоне м'ясо внесено до списку карциногенів ВООЗ", - наголосила вона.

Читайте такожСупрун наочно показала "війну" бактерій проти антибіотиків (відео)

Супрун навела приклад: якщо вживати таке м'ясо щоденно та 50 грамів чи більше - ризики появи раку товстої кишки зростають на 18%.

Зазначається, що сіалові кислоти червоного м'яса можуть сприяти пухлинному росту. Крім того, надмірне його споживання пов'язане з більшим ризиком високого тиску.

"Жирне м'ясо може порушувати баланс переносників жирів у крові та сприяти розвитку атеросклерозу, коли є інші чинники, наприклад, куріння й малорухомий спосіб життя", - додала в.о. глави МОЗ.

Тож Супрун порадила, як зменшити ризики від вживання червоного м'яса:

- готового червоного м'яса їсти не більше 70 грамів на день, або порцію розміром з долоню. Також не бажано вживати його кожного дня;

- намагайтесь повністю відмовитись або мінімізувати вживання процесованих м'ясних продуктів — не частіше трьох разів на тиждень та не більше 50 грамів на день, якщо відмовитись важко;

- правильно обробляйте м'ясо — запікайте, тушкуйте і відварюйте;

- додавайте до раціону більше рослинної їжі. Якщо їсте м'ясо — завжди супроводжуйте страву гарніром з овочів, а не смаженою калорійною їжею чи штучними жирними соусами.