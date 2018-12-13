Українцям пояснили, чи можна зігрітися глінтвейном у мороз

Алкоголь та низька температура на вулиці - небезпечна комбінація.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чи справді можна зігрітися у холодну погоду глітвейном.

Як розповіли у МОЗ, відчуття тепла при вживанні алкоголю оманливе. Незалежно від того, який саме алкогольний напій ви п'єте.

"Алкоголь розширює кровоносні судини на поверхні тіла, тож прилив крові викликає відчуття тепла. Внутрішні органи в цей час тепло втрачають. Тут і криється небезпека. Втрата тепла з поверхні шкіри, кінцівок на холоді відбувається швидко, а загальна температура тіла знижується", - наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.

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Тому алкоголь та низька температура на вулиці - небезпечна комбінація. Особливо обережними треба бути людям, які мають сердцево-судинні захворювання.

Основні правила поведінки у морозну погоду:

- жодного алкоголю і куріння;

- ситість: не виходьте з дому голодними, а якщо змерзли – з’їжте щось і пийте достатньо рідини;

- багатошаровість одягу і “ні” тісному взуттю;

- рукавички, шапка, шарф, піднятий комір - обов’язково, вони захистять відкриті ділянки шкіри від холоду;

- активність: щоби зігрітися, рухайте руками, пальцями ніг, але уникайте перевтоми, бо коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше;

- кожні півгодини-годину заходьте у тепле приміщення.

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