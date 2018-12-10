Названо п'ять простих правил, як не заразитися грипом

Навіть вакцинованим від грипу варто дбати про власне здоров'я й дотримуватися кількох правил.

Найкращий спосіб вберегтися від грипу — щорічна вакцинація. Але навіть вакцинованим людям варто дбати про власне здоров'я і дотримуватись базових правил, щоби уникнути розповсюдження інфекції.

Прості правила, як уберегтися від грипу, опублікувала прес-служба МОЗ:

1. Вакцинуйтеся

Зазначається, що вакцинуватися проти грипу не пізно упродовж усього сезону грипу.

2. Мийте руки і не торкайтеся обличчя

Очі, рот та ніс для мікробів є чимось на кшталт вхідних дверей. На руках дуже багато мікробів, тож торкаючись руками обличчя, ви збільшуєте шанси мікробів потрапити в організм, пояснили у МОЗ.

Наголошується, що часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі.

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3. Дотримуйтеся чистоти

Ретельно очистіть та продезинфікуйте поверхні, до яких часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах, провітрюйте приміщення.

4. Розвивайте корисні звички

Висипайтеся, будьте фізично активними, уникайте стресу, пийте багато води та харчуйтеся поживною їжею.

5. Тримайте дистанцію

Якщо захворіли ви - залишайтеся вдома, якщо хтось поруч - уникайте близького контакту. Якщо все ж необхідно вийти з дому під час хвороби - одягайте хірургічну маску.

"Прикрийте одноразовою серветкою ніс та рот — це знизить ймовірність передачі патогенів іншим. Якщо хвороба застала вас зненацька, намагайтеся чхати або кашляти правильно — у внутрішню сторону ліктя. Долоня погано стримує небезпечні патогени", - підсумували у МОЗ.

Раніше виконувач обов'язків глави МОЗ Уляна Супрун радила чхати правильно, щоб не заразити інших людей.