Країна на карантині. Чи допоможуть обмеження впоратись з коронавірусом

Радомишль третю добу живе в умовах надзвичайної ситуації. Відколи тут померла хвора на коронавірус пенсіонерка, в містечко перестали ходити автобуси та маршрутки. Але на авто сюди і звідси можна їздити безперешкодно. Жодного поста поліції немає.

Не видно патрулів і у місті. Та й перехожі - поодинокі. Виходять хіба за продуктами, чи в аптеку. Базар, кафе - не працюють. Церква, куди ходила пенсіонерка, теж. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ Отець Мирослав каже - він і храм на карантині. Службу править, але без людей: «Молитись треба. Господь захоче, то перемре увесь Радомишль».

Покійну з коронавірусом учора відспівав теж на самоті: «Хороша, славна людина. А от похоронили не по людські якось, я хоронив, нікого не було, тільки копачі».

Рідних на цвинтарі не було, бо не виходять з хати - за цим слідкує наряд поліції. Кажуть - там всі здорові. Але сусіди тепер не випускають з рук термометри.

«У дітей підвищилась температура. Ми дома лікуємося», - розповідає сусідка Тетяна Андрійчук.

У лікарні лише дванадцять медиків, які оглядали жінку - у них карантин. Лікарі заспокоюють: ніхто з контактних не заразився і умов стаціонару не потребував. Кажуть, містяни масово не кинулися на прийоми.

«Паніки немає. Сьогодні було дуже мало людей», - розповідає лікар-терапевт Віра Заїка.

«Нас більше турбує той ажіотаж, який піднявся довкола міста. І те, як відреагувала на це вся Україна, мовляв, нас треба спалити чи огородити. Є особисто з моїх друзів вже двоє, кого звільнили у Києві з роботи через те, що радомишлянин», - бідкається місцева активістка Ганна Мозгова.

Вона певна - така реакція людей, частково, і через те, що вони знають: у Радомишль, з єдиною на всю країну жертвою, яка, хворіючи, не сиділа вдома і могла заразити десятки людей, досі не спромоглися доправити тести на коронавірус. Щоб підтвердити - інфікованих немає.

В іншому регіоні країни, у Чернівцях, близько до інфекційки не підійти. Тут цілодобовий поліцейський пост, зачинені ворота. А у будівлі, у різних палатах, двоє пацієнтів з коронавірусом. Зокрема, й 39 -річний чоловік, якому цей діагноз встановили першому в Україні.

Обоє хворих стабільні. Із цього стаціонару вже виписали сім пацієнтів з непідтвердженими підозрами, ще чотирнадцять чекають результатів тестів. Буковина їх має.

«Лікар ВООЗ проводив скайп-зв'язок стосовно тактики лікування наших хворих. Підтвердив: наші лікарі абсолютно якісно, професійно лікують», - розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак.

Саме це місто, а слідом і вся прикордонна область, першими запровадили карантин. «Ми привчаємо людей, що ми нічого не приховуємо», - підкреслює чиновниця.

Щодоби медики на гарячій лінії консультують до пів сотні людей. Ставлять на облік усіх мандрівників, які повернулися із країн, охоплених коронавірусом. Нерідко про таких повідомляють пильні сусіди. По області не їздять автобуси. Закриті розважальні та спортивні заклади, на карантині соцзабези і пенсійні відділи.

А от стихійна торгівля залишилась. Люди обурюються: «Безліч продавців, які з ГРВІ, тут вони закриті масками, а руками продають. Вони ж розносять далі! Не розумію свідомості цих людей».

Масок і рукавичок немає і в продавців на найбільшому ринку України – Калинівському. Він також не працює, виняток зробили лише для продовольчих рядів.

А в церквах досі цілують ікони і їдять проскурки з рук - одразу після молитви про спасіння від короновіруса.

Коронавірус наробив біди і в Ягодині. Це – один із найбільших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Автівок на в'їзд в Україну небагато. Натомість величезна купа людей, які через транспортні обмеження застрягли на польському боці. Поляки привезли їх автобусами до свого кордону. І тепер, аби звідти дістатися додому, треба шукати транспорт, бо пішохідного руху на Ягодині немає.

«Люди телефонують, плачуть, щоб чекали, щоб не їхали без них, бо не знають, що робити», - розповідає перевізник Григорій Калуцький.

Українські прикордонники домовляються із польськими колегами, аби невеликими групами цих людей якось пропустити. Здебільшого, повертаються заробітчани.

«Там не було хворих. Ми повертаємося тільки того, що кордони закривають», - розповідає одна з них, Ольга Миронець.

На в’їзді прикордонники у масках та рукавичках міряють температуру і рекомендують на 14 днів самоізолюватися.

Поруч працюють і медики. У респіраторах та захисних костюмах. «При підозрі на коронавірус ми так само ізолюємо на санітарний майданчик, плюс, визначаємо коло контактних», - говорить фельдшер Ольга Жук.

Всі шість смуг на виїзді пасажирського транспорту з Ягодина до Польщі пусті. Немає ні автобусів, ні легкових авто. Адже Польща з опівночі заборонила в’їзд пасажирському транспорту. Вантажі - дозволені. Тож до кордону - кілометрові черги фур.

На митниці кажуть, що черга через поляків, які всі вантажі перевіряють начебто на коронавірус. До того ж, далекобійники рвонули на Ягодин, бо сусідні пункти пропуску в Україні зачинили на карантин. А сьогодні від опівночі увесь український кордон закриється для іноземців.

Звикає до нової реальності і столиця. Сьогодні кияни почали отримувати смс-повідомлення від МОЗ із закликом залишитись вдома. І, схоже, МОЗівську агітку містяни сприйняли серйозно. «Це дуже легко помітити по Хрещатику - головному прогулянковому майданчику у вихідні. Людей тут геть обмаль. Навіть велетенські мультяшні ляльки не підходять обійматися, пам’ятаючи про відстань в один метр», - розповідає кореспондент ТСН.Тиждень Ірина Прокоф’єва.

Правда, поодинокі сміливці з загрози кепкують. Мовляв, людей тут немає, ніхто на них не чхає. Або ж – маю антисептик, завжди с собою ношу, чого боятися…

Звичні розваги вікенду у мегаполісі - кіно, театри, музеї - тепер під забороною. За порушення карантину - штрафи та навіть кримінальна відповідальність. І, судячи зі всього, бізнес поставився до цього дуже серйозно. В торговельно-розважальних центрах у вихідний закриті розважальні зони. Фудкорти працюють, але бажаючих поїсти обмаль. У закладах, де раніше був аншлаг, тепер порожньо.

Медпрацівники будь-якої миті готові перевірити температуру, скрізь поставлені дизенфікуючі засоби -так звані санітайзери, і розвішані пам’ятки - як вберегтися від коронавірусу.

«У нас є чудовий шанс впоратись. Але потрібно звернути увагу на громадський транспорт. Після літаків це буде основним джерелом розповсюдження», - вважає керуючий директор одного з ТРЦ Роман Ємець.

Ще один індикатор народного спокою - супермаркети та базари. Тут усе стабільно. Люди роблять продовольчі запаси. І на сьогодні це, мабуть, найбільший епіцентр потенційного зараження. Бо продавці беруть брудні гроші, тут же тягнуть пальці до рота, аби наслинити їх, відкрити пакет для поодиноких покупців…

Втім, важливо самостійно зрозуміти - кожна людина, яка ігнорує вимоги карантину, наражається на смерть і потенційно стає вбивцею. Легковажність тут надто небезпечна штука.

Ірина Прокоф’єва, Тетяна Хомич