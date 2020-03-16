Прибутковий карантин. Хто і як заробляє на пандемії Covid-19

Всеукраїнський карантин триватиме аж до 3 квітня. Школи і садочки – закриті. Дітвора радіє, а батьки – розгублені. «У нас закрили школу, закрили садок на карантин. Що мені робити з двома дітьми, якщо я теж працюю? Лікарняний мені ніхто не дасть. Від роботи мене не звільнять», - розповідає мама двох дітей Майя.

В останній день роботи шкіл їм довелося «ламати голову», куди терміново прилаштувати малечу? «Не вирішена ситуація, з ким залишити дітей. Працюють обоє батьків, на роботі карантин ніхто не вводить. Двох дітей з кимось треба лишити. А ні бабусь, ні дідусів немає. Так само немає чергових груп ні в садках, ні в школах», - говорить Майя.

Приватні ж няні можуть добряче вдарити по сімейному бюджету. «У нас є можливість безпосередньо деякий час побути дома. Але якби я була на роботі, то я не знаю, як я би виходила з цієї ситуації. У деяких сім’ях справді немає на кого залишати діток», - говорить інша мама – Оксана.

Здавалося б – безвихідь! Але поміч прийшла, звідки не чекали. Епідемія породила нову «професію» - няня на час карантину. Адже разом із малечею позачергові «канікули» отримали ще студенти та викладачі. Вони вирішили не сидіти, склавши руки, і допомогти батькам, і підзаробити.

Інтернет уже рясніє десятками оголошень. І, що приємно, цінник надто сильно не задирають. Година догляду за дітворою, в середньому, коштує 80 гривень. А це ледь не вдвічі дешевше, аніж послуги професійної няні. Утім, навіть так догляд дитини обійдеться у приблизно вісімсот гривень на день. А на місяць - 2400 гривень! Що ж робити, якщо це не по кишені?...

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Українських батьків проблема тільки здружила. Створюють імпровізовані дитячі садки. 4-5 сімей об’єднуються і разом доглядають малечу. Одна матуся, яка має змогу залишитися вдома, допомагає іншим. І це – безкоштовно!

Батьки радіють: «Хочеться просто, щоб всі дітки були здорові. Якщо це тимчасово, з метою збереження здоров’я наших діток, то нехай буде так».

Прекрасний приклад солідарності, скажете ви. Так, можливо. Але медики кажуть, не треба такого робити! Карантин, значить, треба сидіти вдома, заради вашої ж безпеки й здоров’я!

Адже невідомо, чи і сама няня не підхопила коронавірус. Відтак, залишаються офіційні агентства професійних нянь. Попит нині – шалений. То, може, і ціни вже теж - шалені?...

«Звісно, попит збільшився. Не так, як ми очікували. Але ми думаємо, що це просто перерва перед понеділком. Батьки зараз вирішують, як їм жити далі в цій ситуації наступних три тижні. Я думаю, що найбільший попит буде на ці вихідні», - розповідає керівник сервісу допомоги з дітьми Марина Слободянюк.

Але няні запевняють - вирішили не задирати цінник і не наживатися на біді.

«Година роботи няні в нашому сервісі коштує 160 грн. Але для того, щоб підтримати родини, ми знизили вартість послуги. Наразі можна замовити одну няню для чотирьох дітей і заплатити 150 грн за одну годину», - розповідає Марина Слободянюк.

Тобто 8-годинний робочий день няні може обійтись батькам у 1280 грн, а якщо брати для 4 дітей то це 320 грн за день.

«Всі наші няні, у яких була можливість вільних годин на наступних три тижні, вже використані. І наразі надходять запити про те, що потрібна допомога», - говорить керівник сервісу допомоги з дітьми.

Ми перевірили ціни на найпопулярніших сервісах для пошуку нянь. Неймовірно, але різкого росту і дійсно…немає! На щастя, взаємовиручка під час епідемії виявилася сильнішою, аніж бажання наживи.

А от із «хітом продажів» - масками та антисептиками – все інакше. Їх конче не вистачає…

І торгівці рятівними товарами не гребують шансом поживитися! Ціни - захмарні.

В одній з аптек, у яких маски не скінчилися, вони коштують майже 20 гривень за штуку.

А чого так дорого?», - питаємо.

Я ціни не встановлюю. Така ціна прийшла сьогодні. Не було масок», - відповідає провізор.

Раніше така ж маска коштувала гривню п’ятдесят. Тож ціна за місяць виросла у 10-13 разів!

Зважаючи, що маску треба змінювати кожні дві години, один день захисту влетить, в середньому, в 160 гривень.

Може, хоч десь можна купити дешевше? Оголошення в інтернеті «заманюють» середніми цінами у 22 гривні за штуку. Ще дорожче! Та ж історія – з антисептиками. Один з них коштував 30, зараз - 150. І це - «акція»!..

А от спеціальні санітайзери для рук – чи не головний «щит» проти інфекції – можуть коштувати навіть тисячу гривень за літр!

Тож нахабству спекулянтів немає меж. Але – невже і справді хтось купує так дорого? Чи, може, жадібність залишить їх «з носом»? Аби перевірити, як працює цей бізнес і скільки реально можна заробити, агент «Грошей» спробував перепродати маски.

Купуємо маску за 16 гривень. Продаємо під метро і «заломлюємо» 20 грн за штуку. Але торгівля щось не йде…

Врешті, продати нічого не вдалося. Українці таки не піддаються паніці та не дозволяють так просто на собі заробити.

Змінюємо точку і тактику. Але… знову провал. Людина, яка б могла стати першим клієнтом обіцяє викликати поліцію, «бо це спекуляція». Ба більше, обурена жінка і справді викликає правоохоронців!

Втім, нашим нахабним заробітком патрульні так і не зацікавилися.

Що ж, доведеться зменшити апетити… Збиваємо ціну до 5 гривень. І процес пішов! Хтось купує дві, хтось одну, а хтось і десять…

За 20 хвилин агент «Грошей» могла б продати все. І якби десь вдалось дістала маски по звичайній ціні – 1,50 – то заробили б 150 гривень. За повний день так можна розжитися на 3 тисячі. Але, звісно, ми гроші повертали, а рятівну маску – просто дарували.

…На щастя, в столиці люди не панікують та допомагають один одному. І не «ведуться» на спроби здерти з них зайві гроші. А лікарі додають: хороший настрій підіймає імунітет. Тож не бійтеся, частіше мийте руки, добре харчуйтеся та обов’язково дотримуйтеся карантину.

Олена Кононенко, Тетяна Стежар