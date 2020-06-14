Без імунітету. Скільки людей з Covid-19 можуть захворіти повторно

Січень 2020-го. В китайському Вухані – сотні людей на лікарняних ліжках. Їхні легені буквально згорають від невідомої недуги. Місцевий МОЗ повідомляє, що «у місті – незрозуміла вірусна пневмонія».

Такий же діагноз трьома днями раніше озвучується на… Тернопільщині. «По висновках лікарів, з п’ятої на шосту добу легені вже практично згоріли. Лишилося 20 відсотків», - розповідає Олена Сидорович, яка втратила чоловіка через атипову пневмонію (всі вважали – через грип).

Тоді, в січні 2020, з таким діагнозом в Україні померло 600 людей. Але чи міг це бути Covid-19? Це питання звучить дивно, адже до першого офіційного зараження пройде аж три місяці. Однак ТСН.Тиждень знайшов людину, в крові якої антитіла до коронавірусу були виявлені саме в січні. А ніяких симптомів захворювання не було.

Цей дивовижний результат було виявлено у Черкасах, у місцевому Центрі крові. Але про це пізніше.

80% хворих не знають, що захворіли

Тестувати донорську плазму на наявність в ній антитіл до коронавірусу у Черкаському Центрі крові почали з травня. Вона, на думку вчених, може стати порятунком для хворих на ковід.

Євген Верзун, студент-медик з Черкас, який здав плазму, хворів на ковід і має антитіла. Хлопець хоче допомогти людям, хоча ті показали себе не надто гуманними. Він розповідає, що добре запам’ятав одного чоловіка, «який просив бити мене палками, а після того вивезти в ліс та закопати, така була дурня». Таке писали у Фейсбуці односельчани Євгена, коли дізналися, що він та його батьки хворі на Covid-19. В лікарні, в якій працює Євген, у квітні був спалах. До медзакладу вірус, вірогідно, потрапив із пацієнтом, якого шпиталізували з інсультом.

«Зник смак та нюх. І все. На дві доби… Це був шок», - згадує студент-медик.

У Центрі крові виключають усі невідомі загрози. Спочатку донорів реєструють і перевіряють їхню кров на гепатити та СНІД. Результат отримуєте за хвилину, а терапевт його розшифровує. Далі - донорський чай із печивом, і на крісло. Все, як при звичайній здачі крові, але червоні тільця апарат одразу повертає донору знов. Лишається лиш плазма з живими імунними клітинами. Її швиденько несуть до морозильника.

«Вона абсолютно нічим не відрізняється від звичайної плазми. Просто у ній є антитіла на ковід-19», - розповідає заступник директора Центру служби крові Ярослав Березань і показує ТСН.Тиждень запаси плазми.

Говорить, зібрали мало - усього 7 літрів. А протестували 3 тисячі 200 донорів.

«Ми виявили 21 особу, яка має антитіла до коронавірусу. З них лише чотири особи знали, що вони перехворіли. 17 людей не знали, що вони перехворіли на коронавірус», - розповідає Березань.

Тобто понад 80 відсотків хворих навіть не здогадувались, що були інфіковані.

Загалом, у чотирьох центрах компанії, яка тестує плазму на антитіла до ковіду, відтестували 9,5 тисяч донорів. Серед них у 54-х виявили антитіла. І, що особливо цікаво, із загальної кількості людей у 30 були позитивні ПЛР-тести і вони знали, що хворіли. І з цих 30-ти антитіла були лише у 8-ми. Зокрема, медпрацівник у березні мав стовідсотково позитивний ПЛР-тест, але у травні антитіл не виявили. Тобто імунітет виробляє лише чверть людей. І це дуже загрозливо. Бо означає, що можна захворіти повторно.

Це стало неприємним сюрпризом для багатьох. Та й для самих лаборантів, які це виявили.

Здавайте кров. Covid-19 був в Україні ще у січні

Та окрім цього, у Центрі крові в Черкасах дізналися, що один з їхніх донорів мав антитіла на ковід ще у січні! «Почали підіймати його попередні донації і виявили в січневій антитіла до Covid-19», - розповідає Ярослав Березань.

Де міг підчепити ковід, черкащанин Сергій Вашкевич – той самий донор - гадки не має. «Взагалі ніяких симптомів захворювання я не відчув», - розповідає він.

Але вірус розпізнала його імунна система і виробила антитіла. Чоловік каже, що ані в інші області, ані за кордон не виїздив. Втім, за словами його сина Павла, ще на Різдво у квартирі зібралося дуже багато людей. А хрещена була якраз з-за кордону…

У пошуку антитіл в плазмі і ліків проти ковіду нині ледь не весь цивілізований світ. Україна теж серед них.

«Понад десять компаній – ті, які виробляють препарати з плазми – вони займаються тим, що розробляють препарат від ковіду на основі плазми людей, що перехворіли. Також препарат може бути направлений на пасивну імунізацію», - розповідає директор зі стратегічного розвитку фармкомпанії Оксана Плотнікова.

Зараз компанія на етапі збору так званої ковідної плазми. Коли набереться необхідна кількість, почнуть клінічні випробування. І передадуть до лікарень.

Компанія закликає українців, що одужали від коронавірусу, здавати кров. Це і почесно, бо ви у будь-якому випадку рятуєте чиєсь життя, і вигідно. Для тих, у кого є антитіла.

«Якщо людина здає 800 мл крові, це виходить майже 1300 гривень. Якщо здає 650 мл, то це 1000 гривень», - каже Оксана Плотнікова.

Та чи міг бути коронавірус в Україні ще у січні і чи не змінює це всю стратегію держави і світової спільноти? Інфекціоніст Федір Лапій каже, що дати відповідь на таке питання можливо лише після ґрунтовних досліджень. Мовляв, тест-системи могли обманути і зреагувати на інший вид коронавірусу.

«Сарс, Мерс, Сарсков-2… Коли ми говоримо, що на упаковці написано, що це тест-система для Сарсков-2, це не означає, що вона не може давати перехресні реакції з іншими коронавірусами», - розповідає Лапій.

Але чому хтось виробляє антитіла, а хтось – ні? Фахівці усього світу це активно досліджують. І відповіді поки немає. А вона дуже важлива для всіх на планеті, адже породжує інше запитання: чи можлива вакцина від коронавірусу в принципі. Невже ми зустрілися з епідемією, від якої імунітет матиме лише чверть людства?

Ірина Коваленко, Андрій Тримбач, Андрій Сокуренко, Андрій Романок