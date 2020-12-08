Екс-заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк: За наявних обмежень, до кінця року матимемо, приблизно, 20 тисяч смертей. Але якщо від них відмовитися, цифра буде ще вища

Керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки, екс-заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк розповів УНІАН, коли можна було б почати локдаун, як довго він повинен тривати, озвучив розрахункову кількість смертей від COVID-19 в поточному році та дав прогноз щодо термінів закінчення пандемії.

Останнім часом обговорювали різні терміни введення жорсткого карантину. Як ви думаєте, коли б варто було почати локдаун?

Ми рекомендуємо сценарій, при якому локдаун повинен бути введений сьогодні, найближчими днями. Через місяць області повинні почати з нього виходити, за умови виконання цільових індикаторів.

Існує чотири цільових індикатори, які відображають повернення контролю над поширенням коронавірусу. Вони стосуються: кількості випадків, кількості позитивних тестів (5% від всіх узятих), кількості заповнених ліжок у лікарнях, і треба, щоб динаміка ходу епідемії стабільно йшла на спад. Через місяць жорсткого локдауну дивимося на індикатори та виходимо, або чекаємо ще тиждень. Ми думаємо, що за таких умов, у другій половині січня з карантину можна було б вийти всією країною.

Логіка такого підходу в тому, що ми на короткий період, але всі, «даємо подихати» лікарям. Ми на місяць знімаємо з них навантаження, а система тестування і відстеження контактів приходить до тями та посилюється (треба хоча б удвічі збільшити кількість тестів).

Я можу пояснити чому місяць, а не два, не три тижні. У нас обговорюється варіант: «Давайте закриємося, потім відкриємося, потім знову закриємося». Так працювати не буде. В Європі локдаун починав впливати на кількість випадків лише на другий-третій тиждень, а на п'ятий-шостий - зменшувалася кількість госпіталізованих та смертей внаслідок COVID-19. Це пов'язано з тим, що є відкладений ефект. З європейських досліджень, від інфікування до захворювання проходить, в середньому, п'ять днів, до госпіталізації - 10-14, до смерті - 14-18 днів. Вплив будь-яких обмежень відбудеться не раніше двох-трьох тижнів. Ми не зможемо зрозуміти раніше ніж через місяць, чи є стала тенденція до зниження.

Невеликими карантинними обмеженнями нам поширення коронавірусу вже не зупинити. Вони могли використовуватися місяць назад. Тоді ми пропонували м'які обмеження, «німецький варіант», але це було місяць тому.

Що ви зможете сказати категоричним противникам жорстоко карантину? Адже він, безумовно, негативно вплине на економіку.

Частина цих людей відчувають відторгнення, вони не сприймають обмеження, бачать тільки частину фактів, тільки негативний бік карантину. Я теж його бачу. Я до карантину негативно ставлюся, бо це інструмент столітньої давності. Це екстрений захід, це не те, що можна любити або не любити. Це як зупинка поїзда «стоп-краном».

Але я бачу всю картину цілком. Небезпека від не введення локдауна - вища. Якщо його не вводити, якщо дочекатися колапсу лікарень, то смертність буде такою, що нам і не снилася. Ми можемо прийти до того, що лікарні будуть переповнені, а люди почнуть помирати вдома від помірного перебігу ковіду, без належної медичної допомоги. Ось такій ситуації ми уникаємо завдяки локдауну.

Про яку кількість смертей йде мова?

У нас є базовий сценарій - приблизно 20 тисяч смертей до кінця року. Стільки ми будемо мати при поточній політиці «помаранчевих зон», «карантинах вихідного дня». Якщо відмовитися і від них, цифра буде ще вища.

Якщо зупиняться лікарні, то кількість смертей буде величезна. Хоча, і 20 тисяч - велика цифра. Ми можемо згадати, що у війні з Росією загинуло трохи більше ніж 4 тисячі військовослужбовців. Ми болісно сприймаємо ці смерті, але досить спокійно ставимося до кількості загиблих від коронавірусу. Хоча це люди, які могли б не вмирати.

Що ви думаєте про «карантин вихідного дня»?

«Карантин вихідного дня» - прекрасний кейс, його можна вивчати в університетах, це приклад того, як не треба робити.

Не було зрозуміло, чому це треба робити. Був десь досвід успішного використання? У нас були дослідження про те, що люди частіше заражаються, що поширюється захворювання на вихідних? Яка мета? Чого хотіли? Не було озвучено, коли закінчиться цей захід. Але це логічно: коли не знаєш, чого ти хочеш, незрозуміло, коли закінчувати.

І вийшло так, що сам уряд не може домовитися. Дають коментарі, які суперечать один одному. Президент каже: «Дає свої результати», міністр: «Не дав очікуваного ефекту», прем'єр-міністр: «Дав певний результат».

У світі є консенсус по тому, як важлива довіра до влади під час пандемії. Якщо люди чують: «Нам потрібно на один місяць в локдаун», та довіряють уряду, результат обмежень набагато кращий, ніж коли владі не довіряють. Непопулярна, але логічна політика краще за незрозумілі заходи типу «карантину вихідного дня».

Ніхто не зрозумів, заради чого власники кафе, ресторанів, магазинів три тижні втрачали дохід. Це руйнує довіру до влади. Шкоди від недовіри до уряду більше, ніж від жорсткого карантину.

Які ще помилки допускали уряди під час пандемії?

Найбільш яскравий приклад помилкової стратегії - Швеція. Там навесні-влітку не вводили локдаун, відмовилися від серйозних обмежень. Наприклад, носити маски влада тільки рекомендувала — це було добровільно. Була надія, що якась кількість людей перехворіє та епідемія зупинитися природним способом, лікарні впораються з навантаженням. Прийшла зимова хвиля і їх «накрило» так, що вони змушені вводити локдаун. Значного колективного імунітету шведи не набули. Смертність «вибухнула» так, що стало зрозуміло - ігри з колективним імунітетом небезпечні.

Яскравий приклад невизначеної політики - адміністрація екс-президента США Дональда Трампа. Він робив суперечливі заяви про те, що, то ковіду немає, то він є. То треба одягати маски, то не треба. До речі, якби люди були в масках, можна було б ходити всюди, без обмежень. Якщо всі в масках, відсоток інфікування надзвичайно маленький. Якщо дві людини в масках, ризик заразитися - 5%, якщо в масці тільки один - 30%, обидва без маски - 90%.

США — приклад жахливої відповіді на пандемію. В Америці одна з кращих систем охорони здоров'я, тестування. Вона для багатьох приклад, її свого часу копіював Китай. Але як нею розпорядився Китай, а як США?

Навесні у нас закривали школи. Але якщо говорити про навчання, то у Великобританії обмеження стосуються тільки старшої школи та університетів. Вони провели дослідження і з’ясували, що працюючі дитсадки і молодші класи не значно збільшують поширення інфекції, але можуть вплинути на психологічний стан батьків, ситуацію в сім'ї. Також вважається недоцільним обмежувати рух громадського транспорту. Але це дослідження стосувалося європейського транспорту, який відрізняється від наших маршруток.

Якщо ми називаємо помилки, то, може, наведете приклад логічних та послідовних дій влади?

У Німеччині 2 листопада, коли у них було ще далеко до серйозних навантажень в лікарнях, вже бачили, куди йдуть (в сторону Бельгії, Чехії, Польщі). Вони вводять локдаун, хоча, начебто, ще нічого не вказувало на критичну ситуацію. Вводять карантин, але обмежений - не чіпали взагалі торгівлю, бізнес. Було чітко сказано, що локдаун буде знятий, коли буде 50 випадків на 100 тисяч населення на тиждень. І вже кілька разів карантин продовжували, останній раз до 10 січня. У цей день приймуть рішення, що робити далі. Паралельно йде пакет підтримки бізнесу і людей. Але це не легко навіть у Німеччині, відбуваються протести.

Багато хто скаже, що не можна порівнювати українців і німців, у перших - дисципліна, а ми порушуємо всі обмеження…

Я не люблю говорити про те, що українці якось по-особливому не виконують правила карантину. Точно також їх не виконує будь-яка інша нація. Мені не подобається риторика посадових осіб, наприклад, міністра, який регулярно говорить: «Ви не дотримуєтеся заходів, тому у нас так все погано». Ніде 100% громадян не виконують їх 100% часу. У США є штати, де демонстративно маски не носять. Є і європейські країни, в яких так само ставляться до карантину. Українці не гірші, і не кращі.

Чи допомагають штрафи зупинити поширення вірусу?

Я не чув, щоб вони були ефективні. У штрафах що головне? Не розмір, а незворотність. Якщо штраф буде 5 гривень, але його щоразу накладати, буде ефективно. Якщо - 500 євро, але не карати, — це не ефективно. Ми не вміємо працювати зі штрафами. Ми вміємо працювати з обіцянням страшних покарань, які ніколи не наступають.

Коли можна чекати, що епідемія вийде в Україні на пік, та нарешті закінчиться?

Точно можна сказати, що ще місяць буде зростання, навіть якщо введуть жорсткі заходи. Потім почнеться природний спад навесні та влітку, потім з'явиться вакцина. Але за нашими розрахунками, на те, щоб вакцинувати групи ризику, знадобитися, мінімум, пів року.

Якщо подивитися на ситуацію оптимістично (а я – оптиміст), то за літо, до осені ми візьмемо ситуацію під контроль. Але не варто розраховувати, що з'явиться Wunderwaffe, єдина суперзброя, яка переможе ковід. Контроль можливий тільки при комплексі заходів.

Влад Абрамов

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