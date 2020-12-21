Фахівець зазначив, що вакцини проти коронавірусу все одно будуть працювати як планувалося.

Експерт в галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов відреагував на інформацію про те, що у Великобританії виявлено новий штам коронавірусу, через що багато країн припинили авіасполучення з цією країною.

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"Триває невротизація населення. Тепер, коли спалах зібрався на спад у багатьох країнах, розпочато розкрутку „нових“ вірусів, „мутацій вірусу“, поява „британського вірусу“ і так далі. Друзі, спокійно, не ведіться на розводку!» - написав Фаворов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, мутують варіабельні ділянки, а константні — не мутують.

"Тому вакцини будуть працювати як планувалося. Вірус буде постійно мутувати в варіабельних ділянках, тому, що йому треба стати вірусом людини, а не мишей з панголінами. Він хоче бути звичайною нежиттю, йому не хочеться бути смертельно небезпечним. Відповідно, вірус хоче передаватися активніше, без летальності. Що має місце бути", - зазначив він і закликав припинити паніку.

Коронавірус мутував: що відомо про новий штам

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон повідомив про виявлення нового штаму коронавірусу, який може бути на 70% заразніше існуючого.

У частині Англії вводиться новий локдаун. Крім того, в країні скасовуються послаблення карантину, заплановані на Різдво.

У ВООЗ заявили, що знаходяться в тісному контакті з британським урядом щодо виявлення нового різновиду коронавірусу.

Ряд країн ЄС вже оголосили про заборону пасажирських перевезень - Нідерланди, Бельгія, Італія. Серйозно задумалися про введення додаткових обмежень у Франції, в Австрії та Німеччині.

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Автор: Вікторія Гордієнко