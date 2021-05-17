Як наголошує лікар, нелікований поліноз прогресує, алергія на пилок може викликати напади задухи.

Медична статистика свідчить, що страждати від алергії на пилок можуть до 40% українців.

Лікар-дерматовенеролог із Рівного Аліна Дзюбенко розповіла Суспільному, як визначити, що людина - алергік та що із цим робити.

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Щоб захистити себе, фахівці радять під час провітрювання завішувати кватирки вологими тканинами, марлею, щоб мінімізувати потрапляння пилку. А ще – менше гуляти в лісах і парках. І найдієвіше – відразу звертатися до лікаря, тому що нелікований поліноз прогресує, а алергія на пилок дерев може навіть викликати напади задухи.

Колись поліноз ще називали сінною лихоманкою.

«З початком весни все більше пацієнтів звертаються з алергічними проявами як на шкірі, так і з симптомами нежитю, сльозотечі, а також чхання. Саме цей пилок і ці прекрасні квіточки можуть викликати такі симптоми, як сльозотеча, різь в очах, нежить, чхання, а також шкірні прояви. Якщо ви помітили у вас ті чи інші прояви алергії, але не знаєте, на що саме у вас алергія, то краще прогулюватись в ранішній і вечірній час доби, адже цвітіння в цей час є найменш активним»", — каже лікарка-дерматовенеролог Аліна Дзюбенко.

Обов'язково після приходу з вулиці треба мити руки, очі та ніс водою, щоденно проводити вологе прибирання, використовувати сонцезахисні креми та окуляри і максимально відмовитись від хімічних засобів в побуті.

«Рукавиці - не варіант, тому що цвітіння продовжується довго, а алергічні прояви можуть тільки ускладнюватись. Алергічні прояви можна попередити, а також їх можна успішно пролікувати, тут все залежить від конкретної людини і від конкретного випадку. Варто вчасно звернутись до лікаря», — додає Аліна Дзюбенко.

Поліноз дуже часто плутають із застудою, це затягує звернення пацієнтів за професійною медичною допомогою деколи на багато років. Тому кожна людина, у якої тривалий час є проблеми з закладеністю носа, нез’ясовним свербінням очей, повинна якнайшвидше звернутися до лікаря.

Нагадаємо, що у МОЗ пояснили чи можна із сезонною алергією вакцинуватися від COVID-19.

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Автор: Вікторія Гордієнко