Робот-хірург Da Vinci провів першу операцію у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.
Про це повідомив директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук на сторінці в Facebook.
"З допомогою робота-хірурга Da Vinci в нашій лікарні ліквідовано грижу діафрагми. І це - фантастика! Все зроблено без жодного розрізу, лише через проколи", - написав Самчук.
Першим пацієнтом робота-хірурга став 50-річний чоловік з міста Броди, що на Львівщині.
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"Він звернувся до нас із підозрою на кишково-шлункову кровотечу. Обстеження показало завеликий отвір між черевною і грудною порожнинами. Частина шлунку змістилася в грудну клітину. Треба було оперувати", - зазначив директор лікарні.
За його словами, хірург під час операції був за кілька метрів від пацієнта. Завдяки камері, яка транслювала зображення, і чотирьом "рукам" робота, якими лікар керував на відстані, той бездоганно усунув проблему, зробивши навіть пластику. Наразі прооперований чоловік уже опритомнів.
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