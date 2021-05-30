Центр з вакцинації розгорнули на стадіоні національного університету "Одеська юридична академія".

Сьогодні в Одесі стартувала масова вакцинація від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, на території стадіону національного університету «Одеська юридична академія» вранці відкрився центр вакцинації населення, який працюватиме до 17:00.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталії Одарій-Захар‘євої вакциною CoronaVac будуть щеплені люди віком 60 плюс, які попередньо були зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку «Дія».

Передбачається, що до вечора на стадіоні буде щеплено понад 200 осіб.

Чиновниця повідомила, що на даний час у регіоні вже вакциновано від коронавірусу близько 49 тис. осіб, з них 4,9 тис. пройшли ревакцинацію.

Вона також зазначила, що незабаром очікується надходження в регіон вакцини Pfizer.

Центри масової вакцинації в Україні:

На "Арені Львів" у суботу, 29 травня, відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу.

Також у суботу Центр вакцинації проти COVID-19 відкрився у Києві, в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15.

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Автор: Лариса Козова