Результати мають презентувати два українські інститути, що отримали державне фінансування.

Перші звіти щодо розробки української вакцини проти COVID-19 варто очікувати у вересні 2021 року.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, пише "Українська правда".

Зокрема, результати мають презентувати два українські інститути, що отримали державне фінансування.

"У вересні 2021 року повинні презентувати звіти ті, хто отримав фінансування з національного фонду досліджень. Це інститути Сибірного (Інститут біології клітини у Львові - УНІАН) і Комісаренка (Інститут біохімії ім. Палладіна у Києві - УНІАН). Щодо приватної компанії ("Діапроф-мед" - УНІАН), то ми не робили туди інвестиції, я не можу їм говорити, коли представити результати", - повідомив міністр.

Водночас, за словами очільника МОЗ, чи перейдуть презентовані результати в інші стадії, поки невідомо.

Читайте такожУ Києві стартувала масова вакцинація від COVID-19: щепили першого з черги у "Дії""Це питання, побачимо. Це те, на що ми повинні зважати, але не робити пріоритетом. Тут головне, що ми запустили розробку і пішов розвиток науки в сторону розробки імунобіологічних препаратів", - зазначив Ляшко.

Міністр каже, що не знає, чи розглядається зараз питання подачі української вакцини на прекваліфікацію ВООЗ, але, за його словами, це дуже дороге задоволення.

Українська вакцина від коронавірусу

У жовтні 2020 року тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що держава повністю профінансує виготовлення української вакцини проти COVID-19 - для цього знадобиться близько 100-150 млн грн.

Степанов розповідав, що вакциною займався американський консорціум компаній DiaPrep разом з українськими вченими, а результати шестимісячної роботи з розробки та проходження доклінічної фази презентували тоді президенту Володимиру Зеленському.

"Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду - унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така як інші. У нас є матеріали, що дослідження велися, але не на людях, утім велися. Я не можу говорити сьогодні про терміни, але в будь-якому випадку ви повинні зрозуміти наш підхід: попри на нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, у будь-якому випадку", - казав президент про українську вакцину в жовтні минулого року.

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Автор: Катерина Комолова