Наразі обов’язки голови НСЗУ тимчасово виконує Дмитро Самофалов.

Уряд оголосив повторний конкурс на зай­няття посади голови Національної служби здоров’я України, починаючи з 5 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що 4 серпня Кабінет міністрів України ухвалив відповідне розпорядження.

Розпорядженням затверджено умови проведення конкурсу, якими визначено документи, необхідні для участі в конкурсі, строк їх подання та вимоги до кандидатів.

Документи прийматимуться до 17:00 18 серпня через Єдиний портал вакансій державної служби.

Тестування кандидатів відбудеться 25 серпня.

Стосовно кваліфікаційних вимог до кандидатів, то вони, зокрема, повинні мати ступінь вищої освіти - не нижче магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б", або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у сфері охорони здоров’я - не менше 3 років, а загальний стаж - не менше 7 років.

У МОЗ нагадали, що наразі обов’язки голови НСЗУ тимчасово виконує Дмитро Самофалов.

Конкурс на посаду очільника НСЗУ: що відомо

НСЗУ створено в рамках проведення медичної реформи.

З березня 2018 року її очолював Олег Петренко, який у листопаді 2019 року написав заяву про звільнення. Його кандидатура була обрана на конкурсі.

У грудні 2019 року тимчасово виконувати обов'язки голови Служби було покладено на заступника голови НСЗУ Оксану Мовчан.

Після цього було оголошено кілька конкурсів, але за їх результатами голову НСЗУ так і не було призначено.

2 липня 2021 року Ляшко звернувся до Кабінету міністрів з проханням оголосити повторний конкурс на посаду голови НСЗУ.

"Не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником Національної служби здоров'я України. Після проведення співбесіди прийняв виважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс. Це не просте рішення. Воно було прийняте після спілкування зі своїми колегами", - зазначив міністр у Facebook.

За словами Ляшка, його команда заступників підтримала таке рішення одноголосно.

Автор: Таня Поляковська