Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко звернувся до Кабінету міністрів з проханням оголосити повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України.
Про це він повідомив у Facebook.
"Не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником Національної служби здоров'я України. Після проведення співбесіди прийняв виважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс. Це не просте рішення. Воно було прийняте після спілкування зі своїми колегами", - зазначив міністр.
За словами Ляшка, його команда заступників підтримала таке рішення одноголосно.
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Обрання голови НСЗУ
НСЗУ створено в рамках проведення медичної реформи.
З березня 2018 року її очолював Олег Петренко, який у листопаді 2019 року написав заяву про звільнення. Його кандидатура була обрана на конкурсі.
У грудні 2019 року тимчасово виконувати обов'язки голови Служби було покладено на заступника голови НСЗУ Оксану Мовчан.
Після цього було оголошено кілька конкурсів, але за їхніми результатами голову НСЗУ так і не було призначено.
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