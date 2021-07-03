За словами міністра, він не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником служби.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко звернувся до Кабінету міністрів з проханням оголосити повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України.

Про це він повідомив у Facebook.

"Не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником Національної служби здоров'я України. Після проведення співбесіди прийняв виважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс. Це не просте рішення. Воно було прийняте після спілкування зі своїми колегами", - зазначив міністр.

За словами Ляшка, його команда заступників підтримала таке рішення одноголосно.

Обрання голови НСЗУ

НСЗУ створено в рамках проведення медичної реформи.

З березня 2018 року її очолював Олег Петренко, який у листопаді 2019 року написав заяву про звільнення. Його кандидатура була обрана на конкурсі.

У грудні 2019 року тимчасово виконувати обов'язки голови Служби було покладено на заступника голови НСЗУ Оксану Мовчан.

Після цього було оголошено кілька конкурсів, але за їхніми результатами голову НСЗУ так і не було призначено.

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Автор: Леся Лещенко