Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві та Одеській області.

В Україні за добу виявили 12 376 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1078 дітей та 194 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2449 осіб; зафіксовано 465 летальних випадків; одужали 24 547 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 79 642.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 532 357 осіб;

одужало – 3 133 970 осіб;

летальних випадків – 89 901;

проведено ПЛР-тестувань – 16 199 355.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1198;

Вінницька область – 488;

Волинська область – 493;

Дніпропетровська область – 471;

Донецька область – 574;

Житомирська область – 640;

Закарпатська область – 503;

Запорізька область – 570;

Івано-Франківська область – 529;

Київська область – 484;

Кіровоградська область – 139;

Луганська область – 146;

Львівська область – 745;

Миколаївська область – 359;

Одеська область – 1232;

Полтавська область – 537;

Рівненська область – 346;

Сумська область – 288;

Тернопільська область – 306;

Харківська область – 566;

Херсонська область – 137;

Хмельницька область – 538;

Черкаська область – 496;

Чернівецька область – 155;

Чернігівська область – 436.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні з початку вакцинації від COVID-19 зроблено понад 26 млн щеплень. Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Так, вчора щеплення від COVID-19 отримали 178 тис. 796. Першу дозу отримали 69 тис. 267 людей, повністю імунізовані – 109 тис. 529 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 13 млн 974 тис. 700 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 12 млн 151 тис. 762 особи. Загалом зроблено 26 млн 126 тис. 460 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автори: Ірина Погоріла, Катерина Гірник