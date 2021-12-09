В Україні за добу виявили 12 376 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1078 дітей та 194 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2449 осіб; зафіксовано 465 летальних випадків; одужали 24 547 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 79 642.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 532 357 осіб;
- одужало – 3 133 970 осіб;
- летальних випадків – 89 901;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 199 355.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1198;
Вінницька область – 488;
Волинська область – 493;
Дніпропетровська область – 471;
Донецька область – 574;
Житомирська область – 640;
Закарпатська область – 503;
Запорізька область – 570;
Івано-Франківська область – 529;
Київська область – 484;
Кіровоградська область – 139;
Луганська область – 146;
Львівська область – 745;
Миколаївська область – 359;
Одеська область – 1232;
Полтавська область – 537;
Рівненська область – 346;
Сумська область – 288;
Тернопільська область – 306;
Харківська область – 566;
Херсонська область – 137;
Хмельницька область – 538;
Черкаська область – 496;
Чернівецька область – 155;
Чернігівська область – 436.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
В Україні з початку вакцинації від COVID-19 зроблено понад 26 млн щеплень. Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Так, вчора щеплення від COVID-19 отримали 178 тис. 796. Першу дозу отримали 69 тис. 267 людей, повністю імунізовані – 109 тис. 529 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 13 млн 974 тис. 700 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 12 млн 151 тис. 762 особи. Загалом зроблено 26 млн 126 тис. 460 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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