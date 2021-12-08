Українці, які не були вакциновані та мають супутні стани чи захворювання, зокрема онкозахворювання, більш схильні важко перенести COVID-19.
Читайте такожПольща передала Україні ще 300 тисяч доз вакцини проти COVID-19Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров’я у Facebook. У відомстві зазначають, що онкохворих українців у країні налічується близько 1 мільйона.
У МОЗ підкреслюють, що хімієтерапія може послабити імунну систему онкопацієнтів і будь-яка інфекція, зокрема COVID-19, може мати серйозні наслідки для онкохворих пацієнтів. У повідомленні також зазначено, що люди із раком крові можуть мати вищий ризик госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу, ніж люди із раковими пухлинами. Причина цього криється в тому, що пацієнти з раком крові мають більш виснажений рівень імунних клітин, які працюють на захист від вірусів.
Читайте такожУ МОЗ назвали регіони України, де 50% дорослого населення вакциновано від COVID-19 принаймні однією дозою"Зважаючи на те, що онкопацієнти часто відвідують медичні заклади для діагностики чи лікування, то можлива підвищена кількість соціальних контактів, також є ризиком до інфікування коронавірусною хворобою", - наголошують у МОЗ.
У відомстві також порадили онкохворим українцям як вберегти себе від ризиків коронавірусної хвороби. В першу чергу у МОЗ закликають до вакцинації. Також пацієнтам рекомендують:
- Слідкувати за температурою тіла й вимірювати її щоразу, коли без причин відчувається жар, холод, виникають почервоніння. Якщо температура понад 38ºC – необхідно зв’язатися із сімейним лікарем
- Правильно користуватися захисною маскою
- Часто мити руки
- Уникати скупчень людей та погано провітрюваних приміщень
- Дотримуватися соціальної дистанції
- Мати запас потрібних ліків на випадок, якщо довго доведеться залишатися вдома. Це також потрібно, щоб мінімізувати кількість візитів до аптеки чи лікарні
- У разі необхідності візиту до лікаря переконатися, що він точно може прийняти, щоб не сидіти в чергах або не згаяти час
- Не відтерміновувати лікування самостійно і завжди консультуватися із лікарем.
Нагадаємо, раніше глава Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що новий пік коронавірусу в Україні очікується наприкінці зими – на початку весни.