Пацієнти, які не були вакциновані, більш схильні важко перенести COVID-19.

Українці, які не були вакциновані та мають супутні стани чи захворювання, зокрема онкозахворювання, більш схильні важко перенести COVID-19.

Читайте такожПольща передала Україні ще 300 тисяч доз вакцини проти COVID-19Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров’я у Facebook. У відомстві зазначають, що онкохворих українців у країні налічується близько 1 мільйона.

У МОЗ підкреслюють, що хімієтерапія може послабити імунну систему онкопацієнтів і будь-яка інфекція, зокрема COVID-19, може мати серйозні наслідки для онкохворих пацієнтів. У повідомленні також зазначено, що люди із раком крові можуть мати вищий ризик госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу, ніж люди із раковими пухлинами. Причина цього криється в тому, що пацієнти з раком крові мають більш виснажений рівень імунних клітин, які працюють на захист від вірусів.

Читайте такожУ МОЗ назвали регіони України, де 50% дорослого населення вакциновано від COVID-19 принаймні однією дозою"Зважаючи на те, що онкопацієнти часто відвідують медичні заклади для діагностики чи лікування, то можлива підвищена кількість соціальних контактів, також є ризиком до інфікування коронавірусною хворобою", - наголошують у МОЗ.

У відомстві також порадили онкохворим українцям як вберегти себе від ризиків коронавірусної хвороби. В першу чергу у МОЗ закликають до вакцинації. Також пацієнтам рекомендують:

Слідкувати за температурою тіла й вимірювати її щоразу, коли без причин відчувається жар, холод, виникають почервоніння. Якщо температура понад 38ºC – необхідно зв’язатися із сімейним лікарем

Правильно користуватися захисною маскою

Часто мити руки

Уникати скупчень людей та погано провітрюваних приміщень

Дотримуватися соціальної дистанції

Мати запас потрібних ліків на випадок, якщо довго доведеться залишатися вдома. Це також потрібно, щоб мінімізувати кількість візитів до аптеки чи лікарні

У разі необхідності візиту до лікаря переконатися, що він точно може прийняти, щоб не сидіти в чергах або не згаяти час

Не відтерміновувати лікування самостійно і завжди консультуватися із лікарем.

Нагадаємо, раніше глава Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що новий пік коронавірусу в Україні очікується наприкінці зими – на початку весни.

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Автор: Екатерина Малюга