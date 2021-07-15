Зокрема, 500 тис. доз вакцин в Україну надійде з Данії і 100 тис. 800 доз з Румунії.

Євросоюз сприяє виділенню Україні майже 700 тис. доз вакцин від коронавірусної інфекції.

Про це йдеться у заяві на сайті Європейської комісії. Єврокомісія наразі підтримала розподіл понад 3 млн доз вакцин для країн, які не є членами Євросоюзу. Цей процес відбувається за допомогою Механізму цивільного захисту ЄС.

У зв'язку з цим, ЄК координує доставку і фінансує до 75% витрати на транспортування вакцин.

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При цьому, в Україну надійде 500 тис. доз вакцин з Данії і 100 тис. 800 доз з Румунії.

Ще вакцини отримають Албанія, Бутан, Боснія і Герцеговина, Косово, Північна Македонія, Тайвань, Туніс.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: деталі

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19.

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Автор: Віталій Саєнко