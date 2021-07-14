Рубан зауважив, що на сьогодні вакцинація – це єдиний шлях для подолання пандемії COVID-19.

Начальник Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) у Києві Олег Рубан не виключає запровадження обов’язкової вакцинації українців від коронавірусу у разі ухвалення відповідного рішення головним державним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Рубан в ефірі OBOZREVATEL TV.

"Що стосується вакцинації, то можна пишатися киянами, які стають в чергу вакцинації, і дійсно це обізнаний контингент, який хоче вакцинуватись. Сьогодні в чергу записано вже понад 300 тисяч осіб – це організовані колективи і групи ризику, і медичні працівники, які не вакцинувалися", - заявив він.

Рубан зауважив, що на сьогодні вакцинація – це єдиний шлях для подолання пандемії COVID-19.

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"З травня почалась вакцинація педагогів всіх навчальних закладів всіх сфер, які знаходяться в Міністерстві освіти, і сьогодні, на жаль, вакциновано лише понад 40%, але це буде активізовано після 15 серпня, коли повернуться з відпускної кампанії всі вчителі", - додав він.

Рубан підкреслив, що "вчителі – це соціальна сфера, що мають бути вакциновані обов’язково".

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві зауважив, що столиця є лідером за темпами вакцинації, зокрема працівників соціальної сфери. Водночас, за його словами, на кожній нараді в Київській міський державній адміністрації розглядаються питання щодо посилення заходів з вакцинації.

"В місті Києві є центри щеплень, мобільні групи, вакцина. Сьогодні Київ набирає темпи вакцинації по всім напрямкам. Сьогодні розглядається питання щодо вакцинації організованих груп, колективів", - додав він.

"Що стосується заохочення – такого бонусу немає. А що стосується обов’язковості (вакцинації від коронавірусу, – УНІАН) – це може бути у разі ухвалення рішення головного державного санітарного лікаря України пана Кузіна. Якщо він винесе таку постанову, то вона буде обов’язковою до виконання в усіх сферах. І районні, місцеві адміністрації, територіальні органи будуть контролювати це", - заявив Рубан.

Він зауважив, що, у разі ухвалення рішення про обов’язкову вакцинацію населення від коронавірусу, за відмову від щеплень буде передбачено покарання.

"Є норма закону щодо захисту населення від інфекційних хвороб – якщо є загроза для оточуючих, і таке рішення ухвалив головний державний санітарний лікар – то це обов’язково для виконання", - наголосив Рубан.

Вакцинація в Україні: що відомо

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Костянтин Гончаров